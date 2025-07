Surdité

Ces enfants nés sourds à qui ont fait retrouver l’ouïe grâce à des thérapies géniques

Réparer la surdité de naissance sans implant : c’est le pari gagné par une équipe internationale qui a injecté, via un virus inoffensif, une copie saine du gène OTOF dans l’oreille interne de dix patients sourds profonds. En un mois, les plus jeunes affichaient 62 % d’amélioration aux tests cérébraux et 78 % aux évaluations comportementales ; deux ont retrouvé une perception quasi normale de la parole. Aucun effet grave n’a été observé. Surtout, l’étude identifie la fenêtre optimale – entre 5 et 8 ans – où le cerveau profite le mieux du “réamorçage” sonore. Première du genre chez des adolescents et jeunes adultes, cette avancée fait espérer des thérapies géniques pour d’autres formes, plus fréquentes, de surdité génétique.