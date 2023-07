Ces droites européennes qui se réveillent malgré les intimidations

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban s'entretient avec Giorgia Meloni avant un sommet du Conseil européen à Bruxelles, le 15 décembre 2022.

C'est le printemps national conservateur en Europe, au grand dam de la gauche et de l'establishment bruxellois. Du nord au sud, d'est en ouest, le vent souffle de droite. Faisons un rapide tour d'horizon politique.

En Italie, Giorgia Meloni s'est imposée comme une dirigeante intelligente et intransigeante. Sa coalition de droite s'avère beaucoup plus stable, ciblée et financièrement responsable que beaucoup ne l'avaient prévu. Les récentes élections régionales et locales en Espagne ont donné au parti conservateur Partido Popular (PP) des gains énormes et ont forcé le Premier ministre socialiste humilié Sanchez à convoquer un scrutin instantané pour juillet. Le résultat le plus probable sera une victoire du PP, mais ils devront probablement former une coalition avec le parti de droite VOX de Santiago Abascal, qui est de plus en plus socialement accepté. Un observateur socialiste désespéré a qualifié les votes régionaux d'« avalanche conservatrice ».

Un peu plus au nord, la Française Marie Le Pen est actuellement en tête des sondages sur le président Macron, qui semble de plus en plus à l'écart des préoccupations de son peuple. La Scandinavie évolue également vers la droite. Les démocrates suédois ont rompu le précédent cordon sanitaire autour d'eux après avoir supprimé certains éléments plus extrêmes. Ils sont désormais le deuxième parti du Riksdag et font indirectement partie du gouvernement de Stockholm. La Finlande a également pris un virage à droite. Les électeurs ont renversé le gouvernement progressiste «réveillé» de Sanna Marin lors des élections d'avril. Le chouchou des médias européens, Marin, est sur le point d'être remplacé par un successeur conservateur, qui gouvernera dans une coalition avec le Parti finlandais de droite, arrivé deuxième aux élections.

En Autriche, le Parti de la liberté (FPÖ) occupe actuellement la première place dans les sondages et a formé un troisième gouvernement de coalition régionale avec le centre-droit Österreichische Volkspartei (ÖVP). On peut sentir les sueurs froides de la gauche à Vienne à la perspective que le patron du FPÖ, Herbert Kickl, ait une chance réaliste de devenir le prochain chancelier autrichien. Kickl est un allié politique de Viktor Orbán dans la Hongrie voisine, qui résiste à tous les efforts de Bruxelles pour le coincer.

La déclaration triomphale du London Times dans un titre l'année dernière selon laquelle "le populisme a été victime de la pandémie de COVID" semble maintenant avoir été prématurée et malavisée. Bien sûr, au niveau mondial, la pandémie a détrôné certaines grosses bêtes de la droite populiste, comme Trump aux États-Unis et Bolsonaro au Brésil. Donald Trump a été tourné en dérision comme un clown déséquilibré faisant rage à propos des élections truquées ; Les républicains américains semblaient divisés et affaiblis après son départ.

En Europe, les populistes ont été définitivement marginalisés – du moins c'est ce que prétendaient des observateurs hostiles. Cependant, bien au contraire, depuis la fin des politiques pandémiques, les problèmes non résolus sont revenus au premier plan du débat politique, donnant un coup de pouce aux partis populistes de droite partout. D'abord et avant tout, la résurgence des pressions migratoires : des chiffres record d'immigration s'ajoutent aux pénuries de logements existantes et attisent les tensions culturelles. De plus, la guerre de la Russie en Ukraine et les flambées des prix de l'énergie ont alimenté l'inflation et déprimé le niveau de vie, mettant les ressources financières de nombreux pays sous pression.

L'agenda « réveillé » de la gauche, avec toutes ses guerres culturelles, ses attaques contre la famille traditionnelle et ses politiques bizarres (trans-)genres et identitaires, a provoqué une réaction violente parmi les hommes et les femmes ordinaires (pas seulement les « vieux hommes blancs ») qui ne tolérera plus de cours magistral, de condescendance ou de rééducation. Enfin, l'establishment arrogant, libéral de gauche et «vert» de la politique et des médias, qui veut imposer ses «grandes transformations» aux sociétés européennes, est confronté à une opposition populiste soutenue par des courants sociaux longtemps négligés. Et de plus en plus, ces forces politiques rebelles ont compris la nécessité de se connecter et de réseauter à l'échelle internationale.

Nous assistons à l'émergence d'une "Internationale conservatrice". Cela était évident lorsque j'ai visité la réunion de la Conférence d'action politique conservatrice (CPAC) à Budapest en mai. Plus de 600 conservateurs d'Europe et d'Amérique du Nord se sont rencontrés et ont discuté de questions urgentes, cherchant un terrain d'entente et une compréhension. Il semblait certainement y avoir un large consensus concernant l'opposition à la fois à la migration de masse et à la promotion agressive de l'idéologie du genre.

Le Premier ministre hongrois Orbán a ouvert l'événement avec le slogan : "Pas de migration, pas de sexe, pas de guerre". Cependant, ce qu'il entendait exactement par «pas de guerre» restait dans le doute. Visiblement, il a évité une explication plus détaillée de la manière dont il arrêterait la guerre en Ukraine. C'est probablement parce que sa position sur la Russie et son agression est actuellement la question la plus controversée parmi les mouvements conservateurs et de droite en Europe et au-delà.

Cette question a également failli briser l'ancienne alliance du groupe Visegrád. D'un côté, le parti polonais au pouvoir Droit et Justice (PiS) demande instamment le soutien militaire le plus important possible à l'Ukraine assiégée ; de l'autre côté, vous avez la position ambivalente d'Orbán envers le régime de Poutine. Orbán a donc probablement pensé qu'il valait mieux laisser cette question litigieuse entièrement hors de CPAC Hongrie.

Basé sur une conférence politique annuelle fondée par les républicains américains dans les années 1970, le deuxième événement du CPAC Hongrie a été un succès, mais il a également souligné les faiblesses organisationnelles des partis de droite européens, qui ne peuvent mettre en place une convention supranationale similaire sans l'aide du de l'autre côté de l'Atlantique. La conférence National Conservatism à Londres deux semaines plus tard, par exemple, était également une exportation des États-Unis, initiée par la Fondation Edmund Burke.

En Europe, les partis qui mettent l'accent sur l'État-nation sont confrontés à des défis particuliers pour fusionner et trouver un terrain d'entente. Ils manquent également de symboles communs. C'était évident à Budapest. Dans le centre de congrès futuriste sur les rives du Danube, vous pouviez voir des bannières étoilées inspirées des États-Unis, mais pas de drapeaux européens.

Les médias progressistes ont été alarmés par un rassemblement « national conservateur international » à Budapest. Pour eux, la Hongrie est l'épicentre de la résistance « illibérale » contre la transformation « éveillée » des sociétés traditionnelles. En effet, Orbán est le seul politicien de premier plan de la famille des partis démocrates-chrétiens européens qui appelle la gauche pour les guerres qu'elle mène contre notre culture. Il n'hésite pas à attaquer l'ennemi.

Le dénominateur commun au CPAC à Budapest et à la conférence sur le conservatisme national à Londres était un engagement en faveur d'États-nations forts et contre le sombre « capitalisme éveillé » mondialiste des grandes entreprises détournées par les forces culturelles libérales de gauche. « Nous sommes attaqués », a déclaré le Premier ministre hongrois à Budapest. Les sociétés occidentales sont attaquées par un "virus idéologique éveillé", qui, selon lui, a été développé dans des "laboratoires libéraux-progressistes" pour cibler notre talon d'Achille : la nation.

Il semble impensable qu'une telle conférence puisse jamais se tenir, par exemple, à Berlin. Malgré de nombreuses discussions sur la « tolérance » et la « diversité » dans la capitale allemande, il y a une persécution et une répression incessantes des mouvements d'opposition non conformes de droite en Allemagne. Cela n'est pas seulement le fait de violents voyous Antifa - qui ont fait pression sur les propriétaires pour qu'ils ne louent pas de lieux pour des événements conservateurs, à tel point que le parti allemand de droite Alternative für Deutschland (AfD) a eu du mal à trouver des espaces appropriés dans les hôtels ou les salles pour convention à Berlin. Les médias à dominance rouge-vert diffament aussi effrontément toute tentative des conservateurs traditionnels de rencontrer d'autres politiciens de droite, pourtant démocratiquement élus.

Pendant longtemps, un vide politique a existé à droite en Allemagne. Même si celui-ci a été pourvu par l'AfD suite au virage à gauche de la Christlich Demokratische Union (CDU) de Merkel, l'establishment allemand ne peut toujours pas accepter qu'un nouveau parti d'opposition ait émergé. Au demeurant, malgré toute la diabolisation, l'AfD occupe la troisième place dans les sondages actuels, devant les Verts, qui ont été secoués par un scandale de népotisme et une accusation de sordide au ministère de l'économie et du climat. Malgré cela, la domination des forces progressistes dans les universités, les médias et surtout les radiodiffuseurs publics est écrasante, voire hégémonique. Berlin est l'épicentre du progressisme « éveillé » en Allemagne.

A cet égard, l'Allemagne est identifiée à juste titre par les conservateurs d'autres pays comme le problème central de la politique européenne. Les sermons et les dictatures de Bruxelles à l'encontre des gouvernements conservateurs d'Europe centrale et orientale sont à juste titre considérés comme un écho du célèbre hyper-moralisme allemand, toujours désireux de donner une leçon aux autres - désormais à la mode «éco-réveillée» moderne.

Sur la question clé des migrations de masse, Berlin a, pendant longtemps, déstabilisé le continent en n'agissant pas de manière décisive et en empêchant un système efficace de contrôles aux frontières. L'Allemagne reste le pôle d'attraction de l'immigration vers le système de protection sociale. Le reste de l'Europe, en particulier les pays du sud et de l'est, s'est vu confier le sale boulot de contrôler le flux migratoire aux frontières extérieures, tout en étant qualifié de raciste pour cela.

L'incapacité de l'Allemagne à discerner son propre intérêt national irrite profondément le reste de l'Europe. Sur des questions telles que la migration de masse et la politique énergétique, l'Allemagne se comporte comme un conducteur à contre-sens. L'insistance obstinée à fermer les dernières centrales nucléaires lors d'une crise énergétique l'hiver dernier a déconcerté les observateurs internationaux. Berlin semble être le conducteur fantôme de l'Europe, prétendant indiquer aux autres comment procéder. Il n'est pas étonnant que de nombreux partis de droite se soient regroupés dans des alliances anti-allemandes, en particulier pendant la crise de l'euro. Et pourtant, ce qu'il faut, c'est un dialogue des partis patriotiques, qui inclut la droite allemande.

Les élections à venir pour le Parlement européen, dans un an à partir de juin prochain, offrent une énorme opportunité à la droite européenne de démontrer qu'elle est une force avec laquelle il faut compter. Actuellement, deux grandes formations de droite se font concurrence au Parlement : le groupe national-conservateur des Conservateurs et réformistes européens (ECR) et le groupe plus radical Identité et démocratie (ID), auxquels s'ajoutent une douzaine de membres non affiliés au Fidesz de le Parlement européen. Si tous les partis qui forment aujourd'hui ces deux factions s'unissaient, une droite alliée obtiendrait facilement entre 140 et 150 sièges à Bruxelles, remportant la deuxième place, juste derrière le Parti populaire européen (PPE) et loin devant les socialistes et démocrates en difficulté. groupe à la troisième place. Une faction unie serait une « large église » de différents courants de droite.

Cependant, il est peu probable que cela se produise. Il y a trop de divergences d'opinions sur les politiques de l'euro et de la Banque centrale européenne, sur les transferts fiscaux et les subventions, et, surtout en ce moment, sur la Russie. Des animosités et des rivalités nationales personnelles et de longue date font également obstacle. Varsovie a même présenté des revendications totalement irréalistes pour les réparations de la Seconde Guerre mondiale. Jusqu'à présent, l'incapacité à trouver un terrain d'entente et un compromis a empêché la formation d'une grande faction de droite unie qui pourrait efficacement contrer les gauchistes, les pseudo-libéraux et les centristes de l'establishment bruxellois.

Les divisions au sein de la droite signifient que la gauche l'emporte. Ce qu'il faut, c'est plus de dialogue, plus d'écoute, plus d'apprentissage mutuel et plus d'appréciation mutuelle des sensibilités et des approches nationales distinctes. Supposons que les mouvements de droite veuillent vraiment assumer leur responsabilité historique - défendre la civilisation occidentale, les identités nationales et les États-nations souverains d'Europe - dans un monde multipolaire de plus en plus dangereux. Dans ce cas, il est temps de surmonter les petites querelles internes. Une coopération plus étroite au sein de la droite européenne pourrait vraiment faire la différence.

Cet article a été publié initialement sur le site The European conservative : cliquez ICI