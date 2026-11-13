POINT DE VUE

Ces 929 milliards de cadeaux fiscaux dont vous n’avez jamais vu la couleur, et pour cause

Alors que les parlementaires et le gouvernement font semblant de suer sur un budget qui ne sera jamais vraiment bouclé, tombe un chiffre destiné à frapper les esprits : 929 milliards d’euros. Ce montant monstrueux serait, selon Gabriel Gaspard dans une tribune de La Tribune, un cadeau de l’État en cumul de baisses d’impôts décidées entre 2018 et 2025.