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Une calculatrice est posée sur des billets de cinquante euros, à titre d'illustration, à Arras, dans le nord de la France, le 29 août 2017.
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POINT DE VUE

13 novembre 2026

Ces 929 milliards de cadeaux fiscaux dont vous n’avez jamais vu la couleur, et pour cause

Alors que les parlementaires et le gouvernement font semblant de suer sur un budget qui ne sera jamais vraiment bouclé, tombe un chiffre destiné à frapper les esprits : 929 milliards d’euros. Ce montant monstrueux serait, selon Gabriel Gaspard dans une tribune de La Tribune, un cadeau de l’État en cumul de baisses d’impôts décidées entre 2018 et 2025.

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MOTS-CLES

L'Humanité , milliards , cadeaux fiscaux , Emmanuel Macron , ISF , Ifi , impôts , taxes

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Tribunes
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H16 tient le blog Hashtable.

Il tient à son anonymat. Tout juste sait-on, qu'à 37 ans, cet informaticien à l'humour acerbe habite en Belgique et travaille pour "une grosse boutique qui produit, gère et manipule beaucoup, beaucoup de documents".