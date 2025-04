Cent ans après sa publication, Gatsby le Magnifique nous rappelle encore à quel point la littérature peut transformer notre quotidien

Alice Kelly est professeur adjoint de littérature et d'histoire à l'université de Warwick. Elle est l'auteur de Commemorative Modernisms : Women Writers, Death and the First World War (Edinburgh University Press, 2020) et l'éditrice de Edith Wharton's Fighting France : From Dunkerque to Belfort (Edinburgh University Press, 2015), ainsi que d'un certain nombre de chapitres de livres et d'articles destinés à des publics universitaires et publics.