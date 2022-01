61% des Français pensent qu'Edouard Philippe serait un meilleur président de la République qu'Emmanuel Macron.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Il y a quelques jours, un sondage indiquait que 53% des Français désapprouvaient les propos de Macron qui voulait « emmerder les non-vaccinés ». Ils n’étaient que 35% à les approuver. De quoi sonner le tocsin.

Un nouveau sondage d’un tout autre genre vient sonner l’alarme pour le président de la République. La question est : « qui d’Edouard Philippe ou d’Emmanuel Macron ferait un meilleur président de la République » ? Quelle drôle d’idée que de poser cette question ! Une hypothèse plausible : tous les hommes politiques - et donc Edouard Philippe - font appel à des sondages confidentiels pour mesurer leur popularité. Quand ils sont bons, on trouve toujours quelqu’un pour souffler à l’oreille des sondeurs qu’il serait opportun d’en réaliser un public.

Ainsi a fait l’institut Odoxa. Avec un résultat qui ne souffre aucune discussion : 61% des Français pensent que le maire du Havre serait un meilleur président de la République que l’actuel chef de l’Etat. Macron a de bonnes raisons de s’en inquiéter.

Il faut entrer dans les détails de ce sondage pour en comprendre la portée. 75% des sympathisants LR se prononcent pour Edouard Philippe. 63% des sympathisants PS sont du même avis. Tout comme 62% des sympathisants écologistes et 70% des partisans de Jean-Luc Mélenchon.

Personne ne peut croire qu’à gauche et à l’extrême gauche, on brûle d’amour pour le maire du Havre. Il s’agit de bien autre chose : le rejet du président de la République. TSM (Tout Sauf Macron) !

Ce sondage toutefois peut donner des ailes à Edouard Philippe. Sa rivalité avec Macron est évidente et connue. Ira-t-il jusqu’à se présenter contre lui ? On ne sait. Dommage car un duel entre un président de la République et son ancien Premier ministre serait très réjouissant…

