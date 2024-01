Ce si bavard monsieur Macron

Avocat inscrit au barreau de Paris depuis 1971, Patrice Gassenbach intervient dans les domaines du droit de la concurrence et dans ceux qui relèvent de la stratégie de développement des entreprises. A ce titre, il est le conseil de nombreuses entreprises dans les secteurs de l'agroalimentaire, de la distribution, des services, de l'énergie et des médias, notamment pour des sociétés et groupes du CAC 40.​

Politiquement engagé de longue date au Parti Radical, dont il fût pendant de nombreuses années vice-président, il a en également occupé les fonctions de trésorier entre 1990 et 2002. Il est membre fondateur de l'UDI et a présidé la très puissante fédération de Paris de l'UDI jusqu'en 2014.