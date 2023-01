Ce redoutable casse-tête budgétaire qui se profile pour la Russie

La Russie peut-elle résoudre son équation budgétaire en ce moment au regard des prix du gaz ?

Atlantico : Alfa Bank a calculé ce qu'il faudrait en termes de prix du gaz et du pétrole pour que le budget russe soit équilibré. Que nous disent les scénarios ? De quelles conditions la Russie a-t-elle besoin ?

Iika Korhonen : Les scénarios nous disent qu'aux volumes de production actuels, la Russie aurait besoin de prix du pétrole beaucoup plus élevés pour être encore plus près de combler le déficit budgétaire. La Russie a été contrainte de réduire ses volumes d'exportation de pétrole après l'entrée en vigueur de l'interdiction des importations de pétrole de l'UE. En 2022, la Russie a pu remplacer ses marchés d'exportation de pétrole perdus dans l'UE en exportant plus particulièrement vers l'Inde, mais une augmentation supplémentaire est beaucoup plus difficile, voire impossible. Il n'y a pas assez de pétroliers adaptés dans le monde pour transporter des volumes supplémentaires aussi importants, par ex. de la mer Baltique à l'Inde ou à la Chine. Les pays de l'UE ont cessé d'importer la quasi-totalité du gaz russe et, en raison du réseau de gazoducs, ce gaz ne peut être exporté ailleurs.

Les prix actuels de l'Oural sont de 38 $/bbl. La Russie peut-elle résoudre son équation budgétaire en ce moment ?

Le budget de la Russie sera déficitaire cette année. Les recettes fiscales diminuent, car les prix des produits énergétiques – également du gaz naturel – ont beaucoup baissé. De même, les dépenses publiques continuent d'augmenter. Faire une guerre en Ukraine coûte cher, et la Russie dépense également beaucoup plus pour la soi-disant sécurité intérieure, c'est-à-dire que la répression intérieure sera plus stricte.

Qu'est-ce qui pourrait amener les prix du pétrole et du gaz de l'Oural à atteindre les 115 $/bbl requis ? Est-ce plausible ?

Peut-être si l'économie mondiale connaissait un énorme boom en 2023 et que d'autres grands producteurs de pétrole réduisaient leur production. Je trouve cela assez improbable.

Quelles seront les conséquences pour la Russie si le prix du pétrole et du gaz n'atteint pas les prix dont elle a besoin et si son budget n'est pas équilibré ?

Même si le déficit est de 5 à 6 % en 2023, il peut être financé en puisant dans les liquidités de la Caisse nationale de prévoyance et en empruntant sur le marché intérieur. Mais si la guerre continue, au moins en 2024, le financement du déficit deviendra beaucoup plus difficile. Et quand les gens réalisent que cela pourrait arriver, il peut y avoir une ruée sur le rouble et sur les banques russes (comme en février/mars 2022 et en 2015).

Cela signifie-t-il que l'effet des sanctions et décisions occidentales contre la Russie se fera sentir en 2023 plutôt qu'en 2022 ?

Les contrôles à l'exportation se sont déjà fait sentir en 2022, mais les sanctions financières n'ont commencé à peser que vers la fin de 2022, lorsque l'interdiction du pétrole et le plafonnement des prix de l'UE sont entrés en vigueur. En 2022, la production de nombreux secteurs qui dépendent de composants étrangers s'est effondrée, et par ex. le volume du commerce de détail est en baisse d'environ 10 %. Cette année, la production dans le secteur de l'énergie et les taxes sur l'énergie s'effondrent. De cette manière, les sanctions diminuent la capacité de la Russie à faire la guerre en Ukraine.