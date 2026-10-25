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De l’Europe à l’Amérique, le mot « Yankee » ne désigne pas toujours la même chose.
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THE WORLD IN MAPS

25 octobre 2026

Ce que signifie le mot "Yankee" dans le monde

De l’Europe à l’Amérique, le mot « Yankee » ne désigne pas toujours la même chose. S’il est souvent synonyme d’Américain dans le monde, son sens varie considérablement aux États-Unis, selon les régions et les traditions locales. Un terme aux multiples interprétations, révélateur de la façon dont les cultures se perçoivent.

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culture , langue , yankee , États-Unis , signification , anglais , américain , Amérique du Nord , monde , carte du monde , The World in Maps , histoire , évolution , europe , continent

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