THE WORLD IN MAPS
25 octobre 2026
Ce que signifie le mot "Yankee" dans le monde
De l’Europe à l’Amérique, le mot « Yankee » ne désigne pas toujours la même chose. S’il est souvent synonyme d’Américain dans le monde, son sens varie considérablement aux États-Unis, selon les régions et les traditions locales. Un terme aux multiples interprétations, révélateur de la façon dont les cultures se perçoivent.
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Le site « The World in Maps » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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