EXPLORATION
6 octobre 2026
Ce que les voyages spatiaux nous apprennent sur le sommeil et les rythmes circadiens
Sur Terre, la plupart d'entre nous n'avons que rarement à penser aux signaux qui maintiennent nos horloges internes synchronisées. Le soleil se lève, la lumière du jour évolue, l'obscurité arrive, puis le matin revient.
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MOTS-CLESscience , Santé , voyages spatiaux , corps humain
THEMATIQUESScience
Le Dr Ronan Lordan est chercheur spécialisé en biologie circadienne, vieillissement, métabolisme et pharmacologie nutritionnelle. Il effectue un postdoctorat dans le cadre du programme NeuroAdapt Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) au sein du Centre de recherche FutureNeuro Research Ireland pour les sciences translationnelles du cerveau et de l'École de pharmacie et de sciences biomoléculaires de l'Université de médecine et des sciences de la santé RCSI. Ses travaux portent sur l'étude du rôle des rythmes circadiens dans le trouble bipolaire, en collaboration avec la professeure Annie Curtis et le Dr Cristina R. Reschke.
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Le Dr Ronan Lordan est chercheur spécialisé en biologie circadienne, vieillissement, métabolisme et pharmacologie nutritionnelle. Il effectue un postdoctorat dans le cadre du programme NeuroAdapt Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) au sein du Centre de recherche FutureNeuro Research Ireland pour les sciences translationnelles du cerveau et de l'École de pharmacie et de sciences biomoléculaires de l'Université de médecine et des sciences de la santé RCSI. Ses travaux portent sur l'étude du rôle des rythmes circadiens dans le trouble bipolaire, en collaboration avec la professeure Annie Curtis et le Dr Cristina R. Reschke.