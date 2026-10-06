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Cette image, diffusée par l'Agence spatiale européenne (ESA) et prise par le télescope spatial Hubble (NASA/ESA), montre la galaxie NGC 1052-DF2, qui a perdu la majeure partie, voire la totalité, de sa matière noire.
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EXPLORATION

6 octobre 2026

Ce que les voyages spatiaux nous apprennent sur le sommeil et les rythmes circadiens

Sur Terre, la plupart d'entre nous n'avons que rarement à penser aux signaux qui maintiennent nos horloges internes synchronisées. Le soleil se lève, la lumière du jour évolue, l'obscurité arrive, puis le matin revient.

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MOTS-CLES

science , Santé , voyages spatiaux , corps humain

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Ronan Lordan
Chercheur spécialisé en biologie circadienne

Le Dr Ronan Lordan est chercheur spécialisé en biologie circadienne, vieillissement, métabolisme et pharmacologie nutritionnelle. Il effectue un postdoctorat dans le cadre du programme NeuroAdapt Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) au sein du Centre de recherche FutureNeuro Research Ireland pour les sciences translationnelles du cerveau et de l'École de pharmacie et de sciences biomoléculaires de l'Université de médecine et des sciences de la santé RCSI. Ses travaux portent sur l'étude du rôle des rythmes circadiens dans le trouble bipolaire, en collaboration avec la professeure Annie Curtis et le Dr Cristina R. Reschke.