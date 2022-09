Ce que les parents peinent à comprendre sur le sexting chez les ados

La pratique du sexting se démocratise de plus en plus chez les adolescents.

Le sexting, l’envoi de photos ou textos à caractère sexuel, se démocratise de plus en plus chez les adolescents. Quelle peut-être la bonne attitude à adopter pour les parents vis-à-vis de leurs enfants, notamment pour les protéger des dérives du sexting ?

Atlantico : De plus en plus d’adolescents tombent dans le sexting, c’est à dire l’envoi de photos ou textos à caractère sexuel. A quel point la pratique est-elle en train de se démocratiser ?

Alain Héril : Je parlerais de « banalisation » plutôt que de « démocratisation ». Les adolescents s’envoient de plus en plus de « sextos » ou de photos en tenues légères. Il semblerait que tout ce qui a trait à la sensualité ou à la sexualité devient presque banal chez des adolescents qui sont de plus en plus jeunes. Se montrer nu devient presque aussi fréquent que montrer son visage, ce qui témoigne d’une banalisation par rapport à la représentation du corps, en l'occurrence sur l’espace public, les réseaux sociaux.

Quelles peuvent être les raisons, chez les jeunes, de s’adonner à cette pratique ?

Cette pratique intervient à une période de la vie qui est marquée par une découverte de tout ce qui se rapporte à la sexualité et au plaisir, qu’il s’agisse de la masturbation ou du rapport à autrui. Qu’il puisse y avoir une mise en scène de ces pratiques à travers des photos ou des textos est presque normal. Ce qui interroge, c’est la manière dont la sexualité est banalisée, comme le fait d’envoyer une photo de son sexe ou de ses seins, ce qui peut créer des problèmes comportementaux et psychologiques.

Les confinements provoqués par la crise du Covid ont-ils influé sur les comportements des jeunes ?

Je pense que oui. Les adolescents s’interrogent énormément sur la sexualité. À partir du moment où ce dialogue n’existe plus et où les interactions sociales sont amoindries, ils vont s’appuyer sur les réseaux sociaux ou sur internet pour trouver des réponses. Le problème est de savoir quel type de réponse ils trouvent. C’est ce qui peut entraîner la banalisation dont on parle.

Dans quelle mesure les parents comprennent-ils mal le phénomène ?

Souvent, les parents sont gênés d’en parler. Le retour d'un vrai dialogue entre parents et adolescents sur ces questions est très important. Dans notre époque, les réseaux sociaux prennent la place des parents en ce qui concerne l’éducation sexuelle.

Quelle peut-être la bonne attitude de la part des parents vis-à-vis de leurs enfants et du sexting ?

Pour les parents, la bonne attitude à adopter est très simple. Quand on a un adolescent qui a entre 11 et 14 ans, qu’il soit de sexe féminin ou masculin, il faut vraiment faire comprendre qu’il est normal de s’interroger et qu’il est nécessaire d’en parler. Si un adolescent sait qu’il peut se tourner vers ses parents, il aura certainement moins tendance à vouloir chercher des informations par lui-même. Il faut donc leur faire comprendre qu’il est normal de parler de sexualité et que ce n’est pas un problème. Dès lors, il est contreproductif d’éviter tout dialogue. J’ai vu de nombreux adolescents qui regrettaient de s’être exposés nus sur internet. Sans rentrer dans les grands débats philosophiques, le but est de comprendre pourquoi les adolescents agissent de la sorte.

Le sexting peut conduire à du chantage de la part d’adolescents mal intentionnés. Comment les parents peuvent-ils agir pour prévenir ce danger ?

Premièrement, il faut dire aux adolescents que le risque existe. Il faut anticiper et faire comprendre qu’en cas de divulgation des photos au sein du collège ou du lycée, les conséquences peuvent être très lourdes. Il faut donc anticiper avant tout. Dire simplement « je ne veux pas que tu fasses ça » va provoquer des interrogations et sera complètement contre-productif. Les adolescents ne sont pas idiots, ils comprennent très bien les conséquences en cas de divulgation de photos de leur corps.

Que dit le sexting sur notre époque ?

Nous sommes dans une époque où il y a un surplus d’informations sur la sexualité. Cette dernière est réduite dans la plupart du temps aux « fonctions génitales », c’est à dire les organes sexuels, la pénétration… En somme, des choses qui enlèvent tout mystère, tout désir. Les représentations actuelles sont très « génitalisées » et donnent une image fonctionnelle de l’acte sexuel. En somme, les aspects de la sexualité qui nous animent le plus sont mis de côté. Je trouve que c’est quelque chose de très dommage car sous prétexte de mettre les choses plus en lumière, on les dénature et nous devenons de simples objets de consommation. Notre société détruit la fonction « désirante » de la sexualité pour mettre en avant la fonction consumériste, rapide et génitale.

