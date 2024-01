Ce que les applis de rencontre peuvent nous apprendre pour trouver un travail

Recruter est un art difficile et trouver sa moitié peut aussi parfois être une gageure.

Atlantico : Dans quelle mesure les éditeurs d'applis de rencontres se sont inspirés de processus de recrutement ?

Caroline Diard : Un article rédigé par K.M Coyne " Un article rédigé par K.M Coyne " What You Can Learn About Job-Hunting From Dating Apps. Really. " avec son titre accrocheur invite effectivement à réfléchir à des similitudes entre les outils déployés (plateformes de recrutement et applis de rencontre) et entre les process mis en oeuvre dans les deux domaines. Le parallèle est pertinent et volontairement provocateur ! L'article invite à la réflexion.

En effet, recruter est un art difficile et trouver sa moitié peut aussi parfois être une gageure. Dans les deux cas, il s'agit de faire un pari sur l'avenir d'une relation que l'on souhaite le plus souvent durable (on imagine difficilement une entreprise perdre son temps pour recruter des candidats sur un même poste tous les mois...).

Dans le cas d'un processus de recrutement, les enjeux sont nombreux : Il s'agit de trouver la bonne personne, au bon moment. Le recruteur doit réussir l'exercice périlleux de sélectionner le candidat qui correspond non seulement à un descriptif précis (le candidat idéal en somme) et qui doit aussi correspondre aux exigences d'un manager ET d'un collectif de travail. Le recrutement n'est pas une science exacte justement parce que le candidat doit être capable de s'intégrer à une culture, partager des valeurs, des objectifs. Le candidat recruté doit adhérer à un projet d'entreprise. Il y a parfois une part de subjectivité dans le process dès lors que l'on considère que le candidat rejoint une "famille". Le "feeling" est parfois évoqué par les managers, au-delà de tout comportement rationnel.

Sans juger cette approche, on peut la comparer aux relations interpersonnelles qui se nouent lors d'autres types de rencontres (amicales, amoureuses...).

Le recrutement également porteur d'enjeux majeurs, dont l'avenir de l'organisation dépend. Cet enjeu est également omniprésent dans une rencontre affective.

Quelles sont les caractéristiques communes entre applis de rencontre et process de recrutement ?

Les éditeurs promettent dans les deux cas de trouver la perle rare (le candidat idéal ou le conjoint rêvé). Des algorithmes permettent d'effectuer une comparaison entre différents critères définis par les deux parties (le logiciel compare le candidat au poste, on parle de "matching"). Ces logiciels permettent une première étape de sélection complétée par un ou plusieurs entretiens ou entrent en ligne de compte dans le choix des éléments de langage, le paralangage, le non verbal...

Quelles sont les limites au raisonnement qui voudrait associer les deux ? Quels peuvent être les risques de se comporter de la même façon lors d’un « date » et d’un entretien d’embauche ?

L'article de K.M Coyne est volontairement provocateur ! Le risque d'associer les deux est de faire une confusion entre un process de recrutement qui tend à échapper à toute forme de subjectivité et à évacuer toute émotion personnelle à un process qui au contraire nécessite d'engager ses émotions. Bien que la conception des logiciels soit comparable et les enjeux forts dans les deux cas, il ne faut pas se méprendre, la comparaison s'arrête là !