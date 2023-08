Ce que le combat en cage annulé entre Elon Musk et Mark Zuckerberg révèle sur l'anxiété masculine

Mark Zuckerberg et Elon Musk promettent de se battre.

Les deux milliardaires n’ont cessé de s'invectiver et de promettre d'en venir aux mains dans le cadre d’un match de MMA. Ils rejoignent les rangs d'autres hommes très en vue, occupant des postes publics et politiques, qui ont fait étalage de leur force physique pour rehausser leur statut.

Kristen Barber est professeur associé d'études raciales, ethniques et de genre à l'Université du Missouri-Kansas City.

Alors que le combat en cage entre Mark Zuckerberg, PDG de Meta, et Elon Musk, PDG de Tesla, semble être en suspens, si ces hommes finissent par s'affronter, cela donnera un tout nouveau sens à l'expression "tech bro".

Les intérêts commerciaux des deux milliardaires se sont déjà heurtés par le passé : en 2016, le lancement test d'une fusée SpaceX par Musk a détruit un satellite de Zuckerberg d'une valeur de 200 millions de dollars. En 2022, Musk a déclaré que Zuckerberg ne devrait pas dominer les médias sociaux et a encouragé les gens à abandonner Facebook, qui appartient à Meta. Meta a également lancé récemment Threads, qui est en concurrence directe avec X de Musk, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Mais menacer de se battre l'un contre l'autre représente une nouvelle - voire bizarre - forme de surenchère pour les deux hommes. À un moment donné, la rumeur a couru que le combat retransmis en direct se déroulerait dans le Colisée de Rome, où les gladiateurs s'affrontaient jusqu'à la mort.

Nom de Maximus, qu'est-ce qui se passe ?

Bien que Musk et Zuckerberg aient tenté de présenter leur pugilat comme un événement unique, ils sont loin d'être les seuls. Ils rejoignent les rangs d'autres hommes très en vue, occupant des postes publics et politiques, qui ont fait étalage de leur force physique pour rehausser leur statut.

En tant que spécialiste des questions de genre, j'ai constaté que ces combats - appelons-les "performances de virilité" - tendent à coïncider avec des croyances selon lesquelles la masculinité est soit en crise, soit attaquée.

L'argent n'achète pas la masculinité

On ne voit généralement pas deux riches milliardaires blancs s'affronter. Que gagneraient donc Musk et Zuckerberg à se battre l'un contre l'autre ?

Comme l'écrit le sociologue Scott Melzer dans son étude sur les clubs de combat, "Manhood Impossible", le combat est culturellement associé à la masculinité, et la culture américaine célèbre la violence masculine dans les contextes appropriés.

Pour les hommes blancs en col blanc, explique Melzer, le combat peut les aider à sentir qu'ils ont passé le test de l'âge adulte et qu'ils ont satisfait à l'exigence culturelle de force. Le combat leur permet de se prouver qu'ils sont de "vrais hommes", malgré leurs mains douces - probablement manucurées.

À mes yeux, le gonflement de poitrine de Musk et Zuckerberg est une démonstration désespérée de la masculinité de deux nerds de la technologie aux poches bien garnies. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Peut-être que l'argent ne peut pas non plus acheter la masculinité.

Kris Paap, auteur de "Working Construction", explique que les hommes qui ne prennent pas de risques sont souvent considérés par leurs pairs comme faibles et efféminés. Les hommes qui risquent leur santé et leur bien-être, en revanche, font preuve de bravoure pour gagner le respect de leurs pairs.

C'est particulièrement le cas pour les hommes de la classe ouvrière. Mais les hommes politiques ont également mis des gants pour se battre pour l'admiration - et le poids politique - en affichant des prouesses physiques.

En 2012, Justin Trudeau a affronté le sénateur Patrick Brazeau dans un match de boxe. Membre du Parlement canadien issu de la royauté politique et financière, Justin Trudeau a déclaré avant le match qu'il avait été "mis sur cette planète pour faire cela... Je me bats - et je gagne".

Après être sorti victorieux du combat, Trudeau a vu s'évaporer son image de bébé népo maigrelet. Trois ans plus tard, il est devenu premier ministre, tout comme son père.

Il existe d'innombrables exemples d'autres hommes puissants cherchant à mettre en valeur leur virilité. Le président russe Vladimir Poutine a notoirement monté à cheval torse nu, tandis que le président américain Joe Biden a déclaré un jour que lorsqu'il était au lycée, il aurait emmené Donald Trump "derrière le gymnase et lui aurait mis une raclée".

Depuis près de deux siècles, les représentations de la masculinité - de William Henry Harrison à Donald Trump - font partie des campagnes présidentielles américaines réussies.

La fin des hommes... encore et encore

Ce n'est pas une coïncidence si le combat entre Musk et Zuckerberg survient à un moment où la perception populaire est que la masculinité est en crise. Les femmes obtiennent des diplômes universitaires plus rapidement que les hommes, tandis que les écarts de revenus se réduisent. Les suicides et les overdoses chez les hommes - souvent appelés "morts de désespoir" - sont en augmentation.

La croyance en une "crise de la masculinité" augmente en période de changement social progressif. Les partisans de ce point de vue ont tendance à reprocher aux féministes et aux autres progressistes sociaux de critiquer les mœurs et les valeurs traditionnellement masculines, ce qui, selon eux, entraîne les hommes dans une spirale.

Les spécialistes des questions d'égalité entre les hommes et les femmes citent le tournant du XXe siècle et les années 1990 comme d'autres moments de changement social qui ont suscité des inquiétudes similaires.

En 1890, le mouvement en faveur de la coéducation a alimenté les débats sur le fait que les filles et les garçons devaient suivre le même programme d'enseignement. Les partisans de la mixité suggéraient que le sexe ne devait pas avoir d'importance en classe et que l'éducation des filles devait les préparer à des emplois en dehors de la maison.

Cela n'a pas été du goût des hommes qui bénéficiaient de la ségrégation des sexes. Les Boy Scouts of America ont en fait vu le jour en 1910 afin d'assurer aux garçons un espace où les filles et les femmes n'étaient pas admises - et où les garçons seraient "suffisamment" familiarisés avec la masculinité.

De même, l'émergence de la politique identitaire dans les années 1990, qui mettait en avant des idéologies fondées sur les droits, a permis d'examiner en particulier les privilèges des hommes blancs.

Aujourd'hui, le progrès social - qu'il s'agisse de l'augmentation du nombre de femmes sur le lieu de travail, de l'augmentation du nombre de femmes occupant des fonctions politiques ou de l'autorisation donnée aux filles de rejoindre ce que l'on appelle aujourd'hui "les scouts" - semble alimenter l'insécurité des hommes. On le voit dans la popularité de défenseurs des droits de l'homme comme Jordan Peterson, qui affirme que les hommes sont invités à se castrer eux-mêmes au nom de l'égalité. On le voit également dans le mépris du commentateur conservateur Ben Shapiro à l'égard du film "Barbie", qui a été salué pour avoir remis en cause les valeurs patriarcales.

Dans ces moments-là, les hommes ont toujours pris des mesures prévisibles pour se réapproprier l'idée qu'ils sont intrinsèquement différents des femmes - et qu'ils appartiennent donc à des espaces différents.

La sociologue Martha McCaughey a souligné que la biologie de l'évolution est devenue le moyen le plus populaire d'affirmer que les hommes ne peuvent s'empêcher d'avoir des "propensions innées".

Il s'agit notamment du besoin de dominer les autres, que ce soit dans les affaires, au lit ou, oui, sur le ring.

Article publié initialement sur le site The Conversation et publié avec leur aimable autorisation

