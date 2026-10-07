POINT DE VUE
7 octobre 2026
Ce que l'Amérique prépare pour la guerre de demain (et ce que la France devrait en retenir)
En 2025, lors de son discours à Quantico, le secrétaire à la Guerre a voulu restaurer le warrior ethos et libérer les chefs militaires d’une culture bureaucratique et d’aversion au risque. La forme avait parfois tourné cette ambition en caricature et son premier discours avait surtout marqué les esprits par ses références au poids, au fitness, aux standards masculins, jusqu’aux barbes.
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Tsiporah Fried est Senior fellow a l’Hudson Institute. Ses travaux portent sur la sécurité transatlantique, la stratégie militaire, l'innovation dans le domaine de la défense et les implications stratégiques des technologies émergentes.
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Tsiporah Fried est Senior fellow a l’Hudson Institute. Ses travaux portent sur la sécurité transatlantique, la stratégie militaire, l'innovation dans le domaine de la défense et les implications stratégiques des technologies émergentes.