POINT DE VUE

Ce que l'Amérique prépare pour la guerre de demain (et ce que la France devrait en retenir)

En 2025, lors de son discours à Quantico, le secrétaire à la Guerre a voulu restaurer le warrior ethos et libérer les chefs militaires d’une culture bureaucratique et d’aversion au risque. La forme avait parfois tourné cette ambition en caricature et son premier discours avait surtout marqué les esprits par ses références au poids, au fitness, aux standards masculins, jusqu’aux barbes.