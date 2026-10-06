POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Le sénateur d'extrême droite brésilien et candidat du Parti libéral (PL) à l'élection présidentielle, Flavio Bolsonaro, réagit après les résultats partiels de l'élection présidentielle à Brasilia, au Brésil, le 4 octobre 2026.
See image caption
See copyright

PREDICTIONS

6 octobre 2026

Ce modèle prédictif annonçait le premier tour de la présidentielle brésilienne et voilà ce qu’il dit pour le second

Quatre petits candidats perdaient près de cinq points en quelques semaines, et le premier tour a fonctionné comme un second tour avant l'heure. Reste moins de 8 % de voix encore disponibles, contre lesquelles Lula doit grappiller 4,8 points quand Flávio Bolsonaro n'en a besoin que de 3. L'arithmétique penche d'un côté, mais le rejet, lui, reste parfaitement symétrique entre les deux finalistes. Le second tour est-il déjà joué ?

Photo of Pierre Clairé
Pierre Clairé Go to Pierre Clairé page

9 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Brésil , Luiz Inacio Lula da Silva , Flavio Bolsonaro , Donald Trump , premier tour , second tour , élection présidentielle , gauche , droite , mercosur

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Pierre Clairé image
Pierre Clairé

Pierre Clairé, Directeur adjoint des Etudes du Millénaire, spécialiste des questions internationales et européennes et auteur du rapport “Pourquoi Javier Milei gagne en Argentine ?”