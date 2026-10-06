PREDICTIONS

Ce modèle prédictif annonçait le premier tour de la présidentielle brésilienne et voilà ce qu’il dit pour le second

Quatre petits candidats perdaient près de cinq points en quelques semaines, et le premier tour a fonctionné comme un second tour avant l'heure. Reste moins de 8 % de voix encore disponibles, contre lesquelles Lula doit grappiller 4,8 points quand Flávio Bolsonaro n'en a besoin que de 3. L'arithmétique penche d'un côté, mais le rejet, lui, reste parfaitement symétrique entre les deux finalistes. Le second tour est-il déjà joué ?