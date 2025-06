Linguiste, traducteur, professeur des universités, Jean Szlamowicz est l’auteur de Les moutons de la pensée. Nouveaux conformismes idéologiques (2022) et de Le sexe et la langue (2023). Il a publié l’ouvrage collectif Les humanités attaquées. Discours militants et sciences de la culture avec P-A Taguieff (PUF, 2024) et dirige la collection Le point sur les idées aux éditions Intervalles.