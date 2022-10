Carburants : chers, très très chers grévistes...

Les grèves se prolongent.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

La grève est un droit inscrit dans la Constitution. Il est tout à fait normal qu’on l’utilise. Il y a des grèves par procuration qui recueillent l’adhésion de la population même non gréviste. Il y a d’autres grèves qui sont abusives et scandaleuses.

Chers, très très chers grévistes, vous touchez en moyenne entre 50 000 et 60 000 euros par an ! Vous nous direz que ce n’est pas le Pérou. Mais c’est quand même très confortable. Vous arguez que Total et Esso ont fait des super profits. Ce n’est pas inexact. Mais reconnaissez que vous bénéficiez de super salaires.

Vous réclamez une augmentation de 10%, c’est-à-dire entre 400 et 500 euros par mois ! Ce n’est pas rien. Savez-vous que les millions de Français qui font désespérément la queue aux stations-service ne gagnent même pas la moitié de ce que vous gagnez ? Vous croyez qu’après ça, on va vous aimer !