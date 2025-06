Canna-fortissimo

Cannabis et autres produits cannabinoïdes : toujours plus, toujours plus fort

« Toujours plus, toujours plus souvent, toujours plus fort » : le cannabis actuel n’a plus grand-chose à voir avec celui fumé à Woodstock. Taux de THC multipliés, nouvelles méthodes de consommation ultra-efficaces, substances de synthèse bien plus puissantes… Pour le professeur Jean Costentin -qui tient à préciser que ses propos n’engagent pas les institutions auxquelles il appartient ou a appartenu- cette évolution constitue une menace sanitaire majeure, particulièrement pour les plus jeunes. Alors que la banalisation sociale du cannabis se poursuit, il déplore l’absence d’une véritable politique de prévention en France et appelle à une réaction d’urgence face à ce qu’il décrit comme un « tsunami cannabique ».