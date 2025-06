Attention au coup de chaleur

Canicule : 6 conseils pour rester en sécurité en cas de chaleur extrême si vous êtes coureur, cycliste ou toute autre personne active en plein air

Avec des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes, les risques liés aux activités en extérieur augmentent sensiblement. Courir en pleine journée, marcher sur l’asphalte brûlant ou travailler sans pause expose le corps à un stress thermique intense, surtout lorsque l’humidité vient s’ajouter à la température. Si le corps humain peut s’acclimater en une quinzaine de jours, certaines populations – personnes âgées, jeunes enfants, travailleurs exposés, restent particulièrement vulnérables. Transpiration, soif, fatigue inhabituelle : autant de signaux à ne pas ignorer. Choix des horaires, vêtements légers, pauses à l’ombre et bonne hydratation sont les clés pour éviter les coups de chaleur et protéger sa santé en période estivale.