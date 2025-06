Canicule et molécules chimiques

Vague de chaleur : ces médicaments qui peuvent rendre les températures élevées plus difficiles à supporter

Transpiration réduite, sensation de soif altérée, absorption modifiée : à mesure que les températures augmentent, certains médicaments fréquemment prescrits – antidépresseurs, antipsychotiques, traitements pour le cœur, insuline ou stimulants – peuvent exposer les patients à un risque accru de déshydratation, d’hyperthermie ou même de coup de chaleur. Les plus vulnérables ? Les personnes âgées, les malades chroniques et celles sous polymédication. Si l’été ne rime pas forcément avec danger, il impose en revanche quelques précautions : conserver ses médicaments au frais, bien s’hydrater, éviter les pics de chaleur… et, surtout, ne jamais interrompre un traitement sans avis médical. Un tour d’horizon indispensable pour mieux se protéger sans compromettre sa santé.