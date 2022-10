Bruno Retailleau, Julien Aubert et François-Xavier Bellamy chargent Nicolas Sarkozy ! Que ne l’ont-ils pas fait avant ?

Bruno Retailleau, Julien Aubert et François-Xavier Bellamy ont publié une tribune dans L'Express et ont critiqué l'héritage de Nicolas Sarkozy.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Le réquisitoire est sévère. « Si la droite au pouvoir avait été la droite, la France irait autrement », écrivent-ils. Pendant cinq ans, Nicolas Sarkozy a été président de la République. Cinq ans de perdus selon ces trois ténors de la droite.

Pêle-mêle voici les reproches adressés par eux à Nicolas Sarkozy. Il n’a pas supprimé les 35 heures. Il a abandonné la double peine. Et il s’est assis sur les résultats du référendum concernant le traité de Maastricht.

Rien de tout cela n’est faux. Mais c’était quand même vrai et visible depuis des années. Pourquoi alors se sont-ils tus si longtemps? Il y a encore quelques mois, ils ne juraient que par Sarkozy.

Il a fallu que ce dernier piétine Valérie Pécresse et rejoigne Macron pour que Retailleau, Aubert et Bellamy se réveillent. Nous ne souhaitons pas mettre en doute la sincérité de leurs convictions. Mais quand elles arrivent après la bataille, on peut avoir des doutes...

À Lire Aussi

Hollande tape sur Mélenchon et oublie que c'est lui qui l'a fait naître !