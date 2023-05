Bruno Le Maire, ministre-écrivain, mais pourquoi tant de critiques venant de lecteurs qui n’ont sans doute pas lu son livre ?

Il y a du Romain Gary entre les lignes de cette fugue américaine … Mais, parce que ces lignes été écrites par un ministre important du gouvernement , elles deviennent insupportables et hérétiques… Pourquoi la sortie de ce dernier roman a-t-elle valu à Bruno Le Maire autant de critiques et même de « jalouseries » haineuses !

Bruno Le Maire n’en est pourtant pas à son coup d’essai . Des livres , il en a écrit une bonne quinzaine , mais ce dernier provoque un tollé de critiques et de sarcasmes . Et notamment une demie page où il cède à l’érotisme assez cru ..une demie page sur plus de 400 pages de récits , de dialogues et de voyages racontant une histoire d'hommes et d'une rencontre avec un pianiste mondialement célèbre émigré aux États Unis, et pas n’importe lequel puisque ‘il s’agit de Vladimir Horowitz .. Il n’avait pas le droit d’effleurer les passions perverses que décrit Houellebecq et celles de la musique.

Les critiques qui se déchainent sont ridicules. Le ministre de l’économie n’avait pas le droit de toucher à la littérature , il n’aurait pas du pouvoir trouver le temps à un moment où la France est en plein travaux avec des chantiers de réformes qui mériteraient toute son attention ou son Énergie.

Un responsable politique a le droit éventuellement de faire un peu de sport chaque jour, si possible dans la salle du ministère, il a peine le droit de partir en vacances ou alors en famille et si possible en camping c’est encore mieux ... Il a le droit d’aller au théâtre (la comédie française de préférence) ou à l’Opéra .. Mais écrire une œuvre de fiction, jamais. Les réseaux sociaux sont devenus fous.

Du coup ils lui reprochent de prendre sur le temps précieux qu’il doit consacrer au bien public ... et même d’utiliser les fonds publics de sa rémunération, de sa notoriété, de son bureau … etc, etc... n’importe quoi.

Bruno Le Maire n’est pas le premier responsable politique à écrire des livres : on se souvient de François Baroin, Emmanuelle Wargon, d’Edouard Philippe , de Marlène Schiappa, de Roselyne Bachelot, de Bernard Kouchner, de Christine Boutin etc, etc. ..

Peu de ces livres ont débordé de qualités littéraires , ces livres étaient surtout faits pour servir la communication de leur auteur, de leurs idées quand ils en avaient ou de promesses. Ils ne se sont guère vendus dans la morosité actuelle du marché du livre mais pas seulement , parce aussi que le message était rarement clair et l'écriture limpide.

Certains hommes politiques ont réussi le mariage entre la littérature et la politique . Les auteurs sont restés célèbres : Clemenceau ou Edouard Herriot, Maurice Druon , Françoise Giroud sont périodiquement réédités... Tout comme le Général de Gaulle ou François Mitterrand, ou même Alain Juppé avec sa « tentation de Venise .. »

Bruno Le Maire ne peut pas avoir pensé que sa situation politique l'exposerait évidemment à la critique mais son livre n’a qu’un lointain rapport avec la vie politique actuelle . Il aurait suffi à toutes les mauvaises langues de parcourir la 4e de couverture pour s’apercevoir qu’il ne s’ agissait pas d’un catalogue de promesses pour préparer une quelconque campagne politique. Même si beaucoup de ses amis ou de ceux qui ne le sont pas y pensent et lui prêtent un avenir .. ça n’est pas son sujet.

« New York, 1949 : deux frères, Franz et Oskar Wertheimer, se rendent à La Havane pour un concert du légendaire Vladimir Horowitz. Franz se destine à une carrière de pianiste, Oskar se prépare à devenir médecin. À Cuba, leur route croise celle de Vladimir Horowitz : leur vie s'en trouve bouleversée à jamais. Que s'est-il passé pour que Franz renonce à ses ambitions artistiques ? Comment Oskar est-il devenu le psychiatre du maître ?Le vingtième siècle sert de toile de fond à ce récit construit comme une fugue, où le destin exceptionnel d'un des musiciens les plus célèbres de son temps se mêle à la vie ordinaire d'une famille exilée d'Europe centrale. Au fil des pages, Sviatoslav Richter et Arthur Rubinstein surgissent comme des rivaux, tandis que Horowitz est écarté de la scène par la dépression. Mais il peut compter sur sa femme Wanda Toscanini pour l'aider dans sa résurrection, alors que Franz Wertheimer doit assumer le train de vie de son imprévisible épouse. .Roman de la musique, du choc culturel entre l'Est et l'Ouest, Fugue américaine est aussi une réflexion bouleversante sur la fragilité des êtres et sur leur capacité à vivre… »

Le livre de Bruno Le Maire est sorti chez Gallimard, il existe à Paris des maisons d’éditions plus populaires c’est vrai ... Mais le livre va se vendre et pas parce qu’il est ministre de l’économie . De l’avis de ceux qui connaissent bien le marché de l’édition , la plupart des livres de Bruno Le Maire se vendent bien depuis qu’il écrit et ça date de 2004 . L’auteur Bruno Le Maire représenterait aujourd’hui un chiffre d’affaires cumulés de 4, 5 millions d’euros .. Avec ses tirages , l’auteur n’a aucun souci à se faire éditer. Son obsession parait être de raffiner son écriture et oser être vrai ...

C’est pour lui le moyen de s’extraire de cette lessiveuse que représente la politique politicienne quotidienne pour penser à autre chose, même si le pouvoir l’intéresse comme objet politique, même si la musique le passionne autant que les passions humaines qui nourrissent les conflits et les destins. Certains y verront peut-être un message politique secret dans cette fugue américaine… ils se tromperont de tentation.