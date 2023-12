Bienvenue au Cosmopolistan, ce réseau de métropoles mondialisées qui n’ont que faire des vieux États nation

Bruxelles est le symbole de ces villes supra-nationales.

Miguel Nunes Silva est directeur de l'Institut Trezeno et conseiller municipal au Portugal, affilié au parti CHEGA ! Il a déjà écrit pour des publications telles que The National Interest, The American Conservative et The Small Wars Journal.

L'une des caractéristiques essentielles de la carrière diplomatique est la pratique des missions temporaires. Au début, avant la centralisation des gouvernements et la professionnalisation de la diplomatie, les contacts intergouvernementaux étaient confiés à des tiers tels que des marchands ou des ecclésiastiques. Cette pratique a finalement été abandonnée parce que les mercenaires diplomatiques étaient non seulement partiaux, intéressés et peu fiables, mais aussi parce qu'ils devenaient souvent des "autochtones". La tendance des diplomates à s'identifier davantage au gouvernement local qu'à leur employeur était si répandue que des règles ont dû être élaborées pour atténuer le problème.

Au Royaume-Uni, tant de diplomates ont été séduits par l'exotisme de l'Inde qu'on les a surnommés les "Moghols blancs". Au Portugal, l'écrivain Venceslau de Morais a poussé ses fonctions de consul à Kobe jusqu'à devenir un citoyen japonais, allant même jusqu'à se marier et mourir dans la nation orientale.

Le problème est connu sous le nom de "localitis" et prend parfois des formes encore plus dramatiques. Le général russe Ungern-Sternberg, en poste en Extrême-Orient pendant la guerre civile russe, envisageait de refonder la "Mère Russie" sous la forme d'une puissance mongole asiatique qui lui succéderait. Le célèbre colonel Kurtz d'Apocalypse Now était inspiré d'un personnage du roman Au cœur des ténèbres qui avait sombré dans la folie au fin fond de la jungle congolaise, perdant tout sens de la civilisation et s'appropriant les coutumes primitives locales.

Malgré la bureaucratisation des gouvernements contemporains, non seulement le problème demeure, mais il s'est même aggravé.

Dans la bulle bruxelloise, on parle souvent du "déficit démocratique", un terme qui décrit le manque de redevabilité populaire dont jouissent les eurocrates. Ce déficit indique une responsabilité déficiente ainsi qu'une représentation déficiente, et c'est un problème auquel se heurtent même les hommes d'État les plus forts. C'est Politico qui l'a le mieux exprimé dans un article de 2016 décrivant la frustration d'Angela Merkel face aux fonctionnaires allemands : "L'incident a démontré sans l'ombre d'un doute où se situent les loyautés des Allemands travaillant pour l'UE : non pas à Berlin, mais à Bruxelles". On retrouve des attitudes similaires dans les cours eurocratiques, dont les juges considèrent qu'ils ont pour mission d'accroître l'intégration européenne, foulant aux pieds leur devoir patriotique civique, leur principe déontologique d'objectivité et leur principe professionnel supposé de coopération et d'intégrité institutionnelles.

En effet, un rapide coup d'œil aux pères fondateurs de l'UE explique rapidement l'origine du dysfonctionnement. Jean Monnet, par exemple, a fondé le Comité d'action pour les États-Unis d'Europe (ACUSE). Le nom lui-même appartient à Churchill, dont le penchant pour l'éloquence lyrique n'aurait pas dû être pris au pied de la lettre. Pourtant, Monnet et ses associés n'ont pas choisi ce nom au hasard, puisque les États-Unis d'Amérique ont bel et bien inspiré la transformation du Vieux Continent après la guerre. ACUSE a même proposé la création de districts fédéraux, en violation totale du principe de souveraineté nationale.

Alors que les partis sociaux-démocrates et chrétiens-démocrates de l'après-guerre souscrivaient nominalement à la souveraineté nationale et à la gouvernance pour l'intérêt national, l'histoire démontre qu'ils ont été les premiers à renoncer à l'indépendance et à la souveraineté. Les trois flèches sur l'insigne du SPD symbolisent une tendance révolutionnaire culturelle : l'opposition au fascisme et au communisme, mais aussi au monarchisme et au conservatisme ; un symbole tout aussi commode pour les trotskistes, les internationalistes et les mondialistes.

Cela expliquerait pourquoi même des institutions telles que les Nations Unies n'hésitent pas à prendre parti contre les conservateurs mais traitent la violence des Antifa avec la plus grande complaisance, alors que les autorités fédérales américaines vont jusqu'à l'absurde en comparant les événements du 6 janvier 2021 aux attaques terroristes du 11 septembre 2001, tout en faisant preuve d'indifférence ou même de sympathie à l'égard des émeutes médiatisées de BLM.

David Goodhart, dans son désormais célèbre ouvrage The Road to Somewhere, a décrit le phénomène des "somewheres" et des "nowheres" pour décrire le fossé croissant entre les élites cosmopolites des villes "internationales" et les masses nationalistes du pays. Pourtant, même cette appellation est erronée, car il est faux de supposer que les "nowheres" sont de véritables transnationaux nihilistes. En 2018, Sam Harris s'est trouvé dépassé dans un débat avec Jordan B. Peterson, précisément pour cette raison : l'internationalisme individualiste est un réflexe occidental et quelque peu protestant, et une conclusion logique de la loi naturelle seulement telle qu'elle a été théorisée par des libéraux comme John Rawls. Comme le dirait ce dernier, "ils y a des choses qu'un homme rationnel est censé vouloir, quels que soient ses autres désirs". Au contraire, la diversité normative est grande dans notre monde, et la suppression de la religion ou des frontières nationales de la société ne donne pas automatiquement naissance aux "nowheres" rawlsiens.

En réalité, la religion et les frontières reflètent les normes évoluées d'un territoire et d'un peuple particuliers. Lorsqu'elles sont supprimées, une entité politique donnée revient à son caractère d'origine, qui est particulier et non universel. Par exemple, lorsque les Allemands se sont révoltés contre le catholicisme, ils sont revenus à des pratiques païennes de décentralisation de la foi, de croyance en la possibilité d'une relation non médiatisée (plutôt que médiatisée par la liturgie) avec le divin, et même d'un sacerdoce féminin.

Aujourd'hui, l'Europe compte un certain nombre de villes dont les intérêts particuliers vont à l'encontre de l'intérêt national en matière d'immigration ou de souveraineté. Il s'agit notamment de Londres, Paris, Strasbourg, Bruxelles, La Haye, Francfort, Berlin, Genève, Vienne, etc. On pourrait facilement y ajouter New York et Washington D.C. Le personnel des institutions internationales de ces villes est composé de bureaucrates issus de mariages mixtes, dont les enfants fréquentent des écoles internationales et dont les racines nationales sont mélangées, oubliées ou mal perçues. Ils sont nés et ont grandi sans identité ni loyauté, tout en profitant du luxe des salaires de primes d'affectation à l'étranger et en capitalisant sur l'avance cosmopolite et népotique fournie par leurs géniteurs.

Ainsi, il existe une nouvelle nation dans le monde qui se constitue comme une sorte de ligue hanséatique idéologique. Le "Cosmopolistan", comme nous l'appellerons, est un réseau subversif de villes de l'Atlantique Nord organisées en cabale pour euthanasier les États-nations désuets de l'Occident ainsi que le système international de Westphalie que ces derniers ont construit. Son identité même est intrinsèquement liée à son opposition au concept même d'État-nation, car si les gouvernements nationaux devaient rapatrier les compétences dans leur juridiction, le Cosmopolistan n'aurait aucune raison d'être.

Dans une conférence TED, Albin Kurti a décrit les efforts des institutions internationales au Kosovo comme visant à maintenir le statu quo plutôt qu'à résoudre les problèmes. Cela s'explique par le fait que la logique technocratique est procédurale et non conséquente. La solution est toujours "plus d'Europe", pas moins, quelle que soit l'efficacité des politiques supranationales. En effet, il est dans l'intérêt du Cosmopolistan que sa mission reste matériellement subjective et moralement absolue. L'utopie n'étant pas fongible, l'"intégration", la "démocratie" et les "droits de l'homme" ne s'accompagnent pas d'une mise en œuvre quantifiable ou objective. Si c'était le cas, le Cosmopolistan serait lié à une échéance, et le but est tout le contraire : sa prolongation indéfinie. Les institutions ont cessé depuis longtemps de se considérer comme des instruments des États ; elles fonctionnent plutôt selon la logique de l'instrumentalisation des États et des gouvernements nationaux pour leur propre durabilité. La "révolution managériale" postmoderne n'est pas grise, elle est rouge - ou peut-être rose, de nos jours. Le Parti ne crée pas l'Internationale, c'est l'Internationale qui crée le Parti.

Ironiquement, au lieu de faire progresser la civilisation, la "localité" postmoderne a précisément encouragé une "reprimitivisation" des normes sociétales. Dans l'ère postmoderne, l'histoire rime avec l'augmentation des taux de MST, des rapports sexuels et des grossesses avant le mariage, l'érosion de la sécurité et des frontières nationales ou la fétichisation des animaux et de la nature. Alors que les cosmopolites barbarisent les vestiges de l'Occident, on ne peut que s'exclamer : "l'horreur, l'horreur !".

Article publié initialement sur The European Conservation et traduit avec leur aimable autorisation