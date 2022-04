"Bartleby mon frère" de Daniel Pennac : Je préfèrerais ne pas. Et pourtant si !

Daniel Pennac parvient à enchâsser ces trois histoires dans un seul récit. Il adapte son propre essai, Mon frère, paru en 2018 et celui de Melville, Bartleby le scribe (publié en 1850 aux Etats-Unis), et y ajoute, en guise d'introduction et de conclusion, la courte histoire de Tombouctou et sa bibliothèque qui relie les hommes aux livres.

Le lien entre Bernard Pennac et le scribe (idem) Bartleby peut dérouter de prime abord, mais Daniel Pennac révèle que son frère se considérait en terrain familier avec le personnage de fiction créé par Melville.

La scène est également multiple : le lieu où se tourne un film adapté de Bartleby, le plateau où les comédiens échangent entre les prises et un lieu hors du temps où les frères Pennac se retrouvent.

À Lire Aussi

Daniel Pennac, rêveur sacré

On est à l’opposé de la sacro-sainte règle du théâtre classique (unité d’action, de temps et de lieu) Mais ce mélange n’est pas confusion, car il accouche d’un sentiment de lâcher prise face à l’envie de Daniel Pennac de faire revivre son frère, et ce avec une grande pudeur, en nous le faisant découvrir. Ce sentiment fraternel réciproque n’en est que plus touchant.

Le texte passe remarquablement de l’écrit à la scène, la mise en scène est simple mais inventive, et les comédiens sont parfaitement justes. Et évidemment, quand on interprète son propre rôle comme c’est le cas pour l’auteur, on ne joue pas, on raconte et l’émotion n’en est que plus palpable.