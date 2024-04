Bardella, le RN et les entreprises : l’essai qui ne se transformait pas

Jordan Bardella, s'adresse aux journalistes après avoir assisté à un débat pour les candidats aux élections européennes le 20 mars 2024.

Toujours plus haut dans les sondages à l’approche des élections européennes, le Rassemblement Nationale cherche à s’offrir une respectabilité économique. Quels sont les éléments de lissage du programme économique du RN ?

"Les trois grandes ambitions que je porte le travail, la croissance, l'entreprise. Je pense que l'activité économique est peut-être la première réponse au déficit et à la dette abyssale que nous léguerons aux futures générations" Voilà le résumé de la philosophie du programme de Bardella. Il veut montrer un RN plus libéral qui rappelle d’ailleurs JM Le Pen dans les années 80. Il faut libérer l’entreprise notamment de l’emprise de normes imposées par l’Europe, en baissant les impôts de production afin que les entreprises puissent investir et saisissent de nouvelles opportunités. Il propose de résoudre le problème de la dette par l’augmentation des recettes fiscales grâce à l’augmentation de l’acticité économique et le progression des revenus (plus de recettes fiscales à la fois via l’IS et l’IR). Il entend également favoriser l’économie française en les protégeant contre le libre-échange.

C’est un peu court pour faire face au mur de dettes. S’attaquer à la dette suppose de redéfinir les actions de l’Etat et dans le programme de Bardella il n’y a pas le moindre début de projet dans ce sens.

Hier matin, Jordan Bardella était reçu par l’Union des entreprises de proximité. Un oral de rattrapage pour le président du Rassemblement Nationale qui n’avait pas convaincu devant les organisations patronales fin mars. Selon vous, Bardella a-t-il réussi à rectifier le tir et rassurer le patronat sur les intentions économiques du RN ?

Le patronat n’est pas dupe sur le programme du RN. C’est un parti fondamentalement nationaliste qui certes peut séduire les entreprises par leur volonté de d’alléger les normes imposées par l’Union Européenne (mais on se demande ce que Bardella a fait au Parlement Européen afin d’éviter cette sur-réglementation) et de protéger les entreprises de la concurrence international par leur protectionnisme naturel. Ce discours peut séduire les entreprises (plutôt PME-TPE) peu présentes à l’international.



Selon vous, le parti a-t-il réussi sa mue sur la question économique ?

Ils ont un déficit de crédibilité sur le plan économique. Jordan Bardella s’est plusieurs fois pris les pieds dans le tapis : au salon de l’agriculture avec le prix plancher, face à Raphaël Glucksmann à propos la directive CSRD ou devoir de vigilance ou encore lorsqu’il a renouvelé la proposition d’augmenter de 10% les salaires exonérées de charges jusqu’à 3 fois le SMIC.