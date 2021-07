Aurélien Véron est président du Parti Libéral Démocrate et auteur du livre Le grand contournement. Il plaide pour passer de l'Etat providence, qu'il juge ruineux et infantilisant, à une société de confiance bâtie sur l'autonomie des citoyens et la liberté. Un projet qui pourrait se concrétiser par un Etat moins dispendieux et recentré sur ses missions régaliennes ; une "flat tax", et l'ouverture des assurances sociales à la concurrence ; le recours systématique aux référendums ; une autonomie totale des écoles ; l'instauration d'un marché encadré du cannabis.

Atlantico : Qu’est-ce que le BAAM et le bal des migrants qui suscite actuellement la polémique ?

Aurélien Véron : Le BAAM est une association qui n’est pas subventionnée par la mairie de Paris, qui donc a un budget autonome, et qui s’occupe d’accueillir les migrants et de les aider dans des démarches administratives. Ils ont une branche LGBTQI pour ceux dont l’orientation peut être difficile à vivre dans un monde de migrants plutôt « hétéronormé » qui peut être homophobe. Mais l’essentiel du travail de BAAM est d’accueillir les migrants et de les aider dans leurs premières démarches.

Il organise cette semaine le bal des migrants, un moment festif pour que les migrants se retrouvent, fassent connaissance, échange les bonnes pratiques et infos. Cela a pour optique de les aider à se loger et avoir un emploi. Sauf que cette association a invité des DJ militants. L’un d’entre eux a dit que pendant qu’il serait aux platines il souhaitait que les blancs restent au fond de la salle pour que le dancefloor soit réservé exclusivement aux migrants. Le message peut paraitre anodin mais cette volonté de séparer physiquement les migrants et les blancs me parait être une forme de racisme qui est, en plus, contreproductif. L’ambition qu’on peut défendre pour un migrant est celle de s’intégrer, de trouver un travail et comprendre les codes sociaux du pays. Lors d’un moment festif, c’est l’occasion que tout le monde se mélange. Ce moment qui doit être purement républicain devient un moment raciste où l’on érige des murs. Ce DJ, fait ressurgir l’idée, qui est actuellement à la mode à l’extrême gauche, de séparer les gens par leur couleur, leur ethnie ou leur religion. Ce qui est tragique c’est que c’est exactement ce qui fracture la France actuellement. Ce genre de comportement à deux conséquences. Il écarte les migrants de la population majoritaire et fait que toute personne blanche devient implicitement coupable. Le but de cette sortie du DJ est d’introduire un doute introspectif dans toutes les personnes blanches à ce sujet. Mais en république, la couleur ne doit pas vous différencier des autres. Les propos de ce DJ m’ont choqué. Un député LREM a également réagi. Le problème est que BAAM a défendu le DJ au lieu d’ouvrir le débat et de dire qu’ils n’étaient pas forcément d’accord. On a ça dans plein d’associations qui sont soutenues par la mairie de Paris. BAAM a bénéficié de permanences dans l’ancienne mairie du 4e. Ils avaient donc des locaux pour accueillir des migrants, ce qui peut se comprendre mais il faut que la mairie réagisse.

Que doit faire la mairie de Paris selon vous ?

Emmanuel Grégoire (premier adjoint à la mairie de Paris) a lui aussi fait un tweet dénonçant les propos du DJ mais il faudrait que la mairie soit beaucoup plus ferme. Il faut qu’elle convoque l’association et leur demande des excuses et une correction officielle de sa ligne. Si ce n’est pas le cas, j’estime que la mairie n’a plus à accueillir l’association qui deviendrait anti-républicaine. Il faut que la mairie de Paris arrête de dénoncer et d’être hypocrite. Il faut qu’elle soit dans l’action. Les dénonciations sans action, les Parisiens en ont marre. Donc je pose la question : quelles actions la mairie va mettre en place pour arrêter de genre de comportements ?

Est-ce que la mairie est trop ambiguë sur ces sujets ?

La mairie de Paris est comme la gauche française. Elle subit un naufrage mais une minorité lucide se rend compte qu’elle est en train de couler. Emmanuel Grégoire en fait partie je pense. La majorité est sympathisante et ne comprend pas l’enjeu de ce racialisme. Je pense que le naufrage de la gauche auquel on assite est profondément idéologique. A mon sens, la gauche ne survivra pas au séparatisme. La tradition de la gauche française est laïque et républicaine.

Le bal des migrants est il une bonne idée en soi ?

On a un problème de traitement des migrants. Il faut que les dossiers soient plus rapidement traités et que ceux qui n’ont pas de titre de réfugiés soient renvoyés chez eux. Mais il faut accueillir des réfugiés. Et il est naturel qu’il y ait des moments d’intégration, par la langue notamment. Ce genre d’évènement festif n’est pas idiot. Je défends l’idée d’un bal des migrants mais il faut qu’il soit, comme dirait la gauche, « inclusif ». C’est-à-dire sans racisme et sans ségrégation.

Faudrait-il que ces initiatives soient celles de la mairie plutôt que celle des associations ?

Vu le naufrage de la gauche à la mairie, je ne suis pas sûr que la mairie ferait du meilleur travail. Je crois plus au rôle de la société civile. L’Etat doit être l’arbitre de ces associations soutenues par les mairies.