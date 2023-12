"Ayn-Rand - L'égoïsme comme héroïsme" de Mathilde Berger-Perrin : la biographie d’une “aventurière de l'esprit" méconnue en France

En dehors de rares ouvrages détaillés ou savants, publiés notamment par Alain Laurent aux « Belles Lettres », éditeur de La Grève, peu de travaux ont été consacrés à Ayn Rand en France. Mathilde Berger-Perrin le constate sans s'en étonner : « pour nous, lecteur(s) français habitué(s) à l'Etat-Providence, son œuvre résonnera peut-être moins » écrit-elle en refermant son essai (p. 116). Pourtant, la détermination et la faconde de cette femme énergique la fascinent ; c'est sans doute pourquoi elle a entrepris cette biographie, en signe de bienveillance pour cette aventurière originale.

Rien ne prédisait que Rand, l'émigrée, provoquerait un pareil engouement ; en brisant des tabous, elle a su se faire accepter ; elle s'inscrivit solidement dans la société américaine. Originale, elle sut se faire entendre et se faire respecter. Femme libre, elle assumait un parfait athéisme. Et rappelait toujours que, depuis 1787, la primauté de la raison et la quête du bonheur terrestre sont l'objectif que poursuit la société américaine dont la Constitution s'ouvre ainsi : « we the People of the United States etc. »

Mathilde Berger-Perrin cherche à comprendre ce personnage qu'elle décrit assez bien. Parmi les pépites de son livre, deux notes qui tentent de relier Rand au courant romantique : la jeune Alyssa, son prénom de naissance, avait apprécié Victor Hugo (dans le texte) et peut-être Rostand ! Dès sa prime jeunesse, elle aurait senti que leurs héros solitaires (Ruy Blas ou Cyrano) incarnaient cet idéal, profondément individualiste et responsable, qui parcourt toute son œuvre (p. 13). Sont-ce ces sources à qui l'on devrait La vertu d'égoïsme que précise et défend le recueil des articles rassemblés en 1964, adaptés récemment en français sous ce même titre (Belles Lettre, 2011)?

Si c'était le cas, Ayn Rand aurait tiré un trait d'union entre l'individualisme que promet le rêve américain et l'idéal des héros romantiques français ! Une hypothèse que l'on décèle entre les lignes de cette biographie, surtout dans ces deux premiers chapitres qui résument la vie, intense et productive, d'Ayn Rand ainsi que la philosophie de l'existence qu'elle avait baptisée : l'objectivisme.