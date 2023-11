Ayaan Hirsi Ali : ce qui se cache derrière la conversion au christianisme de l’une des femme qui tient tête aux islamistes depuis 20 ans

Hirsi Ali est devenue célèbre en 2002 alors qu'elle était une Somalienne qui avait obtenu l'asile aux Pays-Bas, où elle avait fui dix ans plus tôt, pour échapper à un mariage forcé. Bien qu'elle ait été une pieuse musulmane radicalisée dans sa jeunesse par des enseignants financés par l'Arabie Saoudite, les attentats terroristes du 11 septembre et ses expériences de traductrice pour des femmes musulmanes demandant l'asile ont conduit Hirsi Ali à réexaminer sa religion et à y renoncer. Elle est devenue membre du parlement néerlandais et une critique internationalement connue de l’Islam, en particulier de la manière dont l’Islam soumet les femmes. Elle a dû se cacher après que des djihadistes ont proféré des menaces de mort et massacré son collaborateur de cinéma Theo van Gogh.

Hirsi Ali est rapidement devenu l’une des figures de proue du mouvement du nouvel athéisme des années 2000. Parce qu’il était dominé par des hommes blancs issus de la culture occidentale postchrétienne – pensez à Sam Harris, Richard Dawkins et feu Christopher Hitchens – le mouvement a bénéficié de la présence d’une femme noire née en Afrique comme icône mondiale. Finalement, Hirsi Ali a déménagé aux États-Unis et a épousé l'historien Niall Ferguson en 2011.

Et voilà que, sur la scène londonienne, l'apostat musulman le plus célèbre du monde annonçait une seconde conversion : cette fois-ci, s'éloignant de l'athéisme et se tournant vers le christianisme. Elle l'a fait à un moment d'intense anxiété au Royaume-Uni, alors que des foules immenses de manifestants islamiques se rassemblaient dans la ville pour exprimer leur soutien aux massacres de Juifs perpétrés par les militants du Hamas. Dans la même présentation, Hirsi Ali a affirmé son soutien indéfectible à Israël et a déclaré à propos des extrémistes islamiques : « Ce ne sont pas seulement les bébés juifs qu'ils tuent ; ils tueront aussi vos bébés si vous ne correspondez pas à leur agenda ».

Le langage maladroit qu'Hirsi Ali a utilisé pour proclamer sa foi (« Aujourd'hui, je suis fière de la religion judéo-chrétienne ») a amené certains dans la foule à se demander si elle était vraiment chrétienne, ou si elle s'identifiait simplement au christianisme comme une arme culturelle. avec lequel résister à l’Islam. La semaine dernière dans UnHerd , Hirsi Ali a quelque peu clarifié sa position, affirmant sans détour qu'elle est chrétienne. Mais cela n'a pas beaucoup aidé.

Pourquoi pas? Car les raisons qu’elle a invoquées pour sa conversion ont été déterminantes. Elle a déclaré que le christianisme est la seule force capable de résister à trois menaces clés qui pèsent sur la civilisation occidentale : l’éveil, l’islam et « l’autoritarisme et l’expansionnisme des grandes puissances », c’est-à-dire la Chine et la Russie. Tout notre argent et notre technologie ne nous servent à rien. Elle poursuit :

Mais nous ne pouvons combattre ces forces formidables que si nous pouvons répondre à la question : qu’est-ce qui nous unit ? La réponse « Dieu est mort ! » semble insuffisant. Il en va de même pour la tentative de trouver du réconfort dans « l’ordre international libéral fondé sur des règles ». La seule réponse crédible, je crois, réside dans notre volonté de préserver l’héritage de la tradition judéo-chrétienne.

C’est peut-être vrai, mais ce n’est pas vraiment émouvant. Il y avait plus :

Pourtant, je ne serais pas honnête si j’attribuais mon adhésion au christianisme uniquement à la prise de conscience que l’athéisme est une doctrine trop faible et trop source de division pour nous fortifier contre nos ennemis menaçants. Je me suis également tourné vers le christianisme parce que j’ai finalement trouvé la vie sans aucun réconfort spirituel insupportable – voire presque autodestructrice. L'athéisme n'a pas réussi à répondre à une question simple : quel est le sens et le but de la vie ?

Eh bien, c'est pertinent. Beaucoup d’entre nous qui se disent chrétiens aujourd’hui se sont trouvés exactement à cet endroit au cours de leur voyage. Hirsi Ali a conclu son essai UnHerd en disant qu'elle est une pratiquante régulière qui a encore beaucoup à apprendre sur la foi. Pourtant, un certain nombre de critiques chrétiens ont souligné que qualifier le christianisme de meilleure réponse que l’athéisme au problème du nihilisme n’est pas la même chose que de qualifier le christianisme de vrai.

En l’absence d’un moment de conversion sur le « chemin de Damas » pour Hirsi Ali, il semble à ces critiques qu’elle est simplement une « chrétienne culturelle » par opposition à une croyante. C'est disgracieux. En ce moment malheureux pour le christianisme en Occident, nous devrions être reconnaissants que quiconque soit prêt à se lever et à être compté à nos côtés.

Néanmoins, d’un point de vue théologique, ils ont raison. En fin de compte, l’encens, les cathédrales, le grand art, l’humanitarisme – toutes ces choses sont des épiphénomènes de la véritable croyance que Jésus-Christ est le Messie. Ce sont des signes qui ouvrent la voie à la conversion et à ce que nous, chrétiens orthodoxes, appelons la théose : l’union ultime avec Dieu. Ils constituent la carte, pas le territoire.

Sir Martin Rees, l'astronome royal britannique, a parlé avec chaleur et émotion de son amour pour l'héritage musical de l'Église d'Angleterre, mais il reste athée. En fin de compte, sans affirmer les prétentions religieuses du christianisme, Hirsi Ali reste sur ce spectre ; elle aurait abandonné son athéisme essentiel.

Mes collègues intellectuels chrétiens conservateurs qui qualifient le christianisme « instrumentaliste » de Hirsi Ali ont peut-être de bonnes intentions, mais ils commettent une grave erreur. D’une part, ils manquent de charité. Il est étonnant de voir une femme qui a renoncé à l’idée de Dieu à cause du traitement cruel et insensé qu’elle a reçu de la part des musulmans, et qui s’est transformée en prophète de l’athéisme, attester aujourd’hui publiquement qu’elle est une disciple de Jésus-Christ. Notez bien qu’elle a fait cela alors qu’elle vivait autour de l’Université de Stanford, dans le nord de la Californie, l’un des endroits les plus éveillés et antichrétiens d’Amérique. C'est difficile et très courageux. Il me semble que nous lui devions plus de compréhension que certains d'entre nous ne lui en accordaient à la lumière de sa nouvelle.

Plus important encore, ces critiques méconnaissent la nature de la conversion religieuse, et le font d’une manière qui est propre aux intellectuels. L'expérience dramatique de saint Paul sur le chemin de Damas mentionné ci-dessus est la conversion paradigmatique : dans un éclair de respect écrasant, un homme fait l'expérience de Dieu et est instantanément changé. Ce n’est pas comme ça que ça marche avec la plupart des gens.

Pour beaucoup d'entre nous, la conversion est un processus, un chemin de pèlerinage qui nous mène à un moment de décision. Dans mon cas, il a fallu huit ans, depuis une expérience mystique impressionnante en tant qu'adolescent dans la cathédrale de Chartres, jusqu'à ce que je puisse admettre, sans hésitation, que Jésus était Seigneur. Un an plus tard, j'ai été reçu dans la foi catholique. Le chemin de la foi a commencé à ma sortie de la cathédrale de Chartres et m'a entraîné dans une quête spirituelle et intellectuelle qui a finalement été un long processus de mort à moi-même, à mon entêtement et à mon orgueil intellectuel.

J'ai essayé pendant un certain temps de faire du christianisme culturel un substitut acceptable à la vraie foi, mais cela n'a pas fonctionné. Pour moi, cela a pris la forme d'essayer de conclure un accord avec Dieu dans lequel je soutenais les choses que j'aimais dans le christianisme, mais me réservais le droit de rejeter les parties que je trouvais difficiles à comprendre ou difficiles à vivre. Cela ne fonctionne pas de cette façon. Soit Jésus est le Chemin, la Vérité et la Vie, comme il l'a dit, soit il ne l'est pas. En fin de compte, personne n’est prêt à vivre ou à mourir pour une simple idée utile.

Peut-être que Hirsi Ali comprend cela maintenant et a simplement gardé pour elle les parties les plus personnelles de sa conversion. Ou peut-être qu'elle est au stade du chemin de pèlerinage que j'étais autrefois. Ce n'est pas une mince affaire de mourir à ses illusions, surtout dans une culture qui a abandonné la foi chrétienne et lui a substitué le culte du Soi sacré. À l’instar du grand dissident idéologique Whittaker Chambers avant elle, Hirsi Ali a choisi ce qu’elle a toutes les raisons de croire être, en termes mondains, le camp des perdants. Nous qui croyons au Christ de manière plus conventionnelle devrions être là pour l’aider tout au long du chemin, et non la démolir pour ses défauts perçus.

La vérité est que très peu d’entre nous ont cru à une conversion pure et intellectuellement respectable. Les intellectuels ont souvent l’idée qu’on arrive à la foi en s’asseyant dans le calme d’une bibliothèque, en examinant les arguments en faveur de la foi et en concluant calmement que oui, cette affaire de Dieu semble saine. C'est une caricature, mais pas vraiment. Les intellectuels étant des intellectuels, ils mettent beaucoup plus l’accent sur une approche rationaliste de la religion.

Le fait est que la foi est poésie et non syllogisme. Dans mon propre cas, l'événement qui m'a poussé à accepter toutes les implications de ce que je croyais déjà, mais que j'avais peur d'admettre, a été une interview que j'ai menée avec un vieux monseigneur qui pleurait en décrivant les miracles éclatants, plusieurs décennies plus tôt, qui l'a fait sortir de son athéisme, vers la foi catholique. Alors que j'étais assis là avec lui, un jeune journaliste, en présence d'un vieil homme frêle d'environ 90 ans, quelque chose m'a dit que cet homme était un témoin fiable et que j'étais arrivé au bout de ma fuite devant la vérité.

Un athée ou un autre rationaliste aurait pu rejeter ma conclusion sans transpirer. Mais alors quoi? Après avoir quitté la chambre du vieux Monseigneur Sánchez, j'ai pleinement embrassé une conversion qui se construisait lentement depuis des années. À ce stade, il m’aurait fallu plus de foi pour rester à l’écart de cette décision que pour la prendre.

Au fur et à mesure que je grandissais dans mon catholicisme, je me délectais de ses richesses intellectuelles. Cependant, sans vraiment réaliser ce que je faisais, je pensais que ma foi grandissait à mesure que j’en apprenais davantage sur la doctrine et l’enseignement catholiques. Les arguments en faveur du catholicisme sont devenus une citadelle que j’ai construite et qui, je le pensais, résisterait à toute attaque.

J'ai eu tort. En 2001, lorsque j’ai commencé à écrire sur le scandale des abus sexuels dans l’Église catholique, j’étais sûr que ma foi était solide et imprenable. Après tout, les péchés des prêtres ne nient pas les enseignements de l’Église. Je n’aurais cependant pas pu imaginer à quel point le fait d’affronter la nature particulière de ce mal satanique – les abus sexuels sur des enfants perpétrés par le clergé, je veux dire – minerait ma capacité de croire. Lentement mais sûrement, ma foi catholique s’est éloignée de moi, les murs de ma forteresse intellectuelle répondant au stress comme la peau fine d’un hémophile.

Après des années de cela, y compris une rencontre rapprochée avec un prêtre menteur dont je n'ai pas réussi à détecter la tromperie, je suis arrivé au point où je ne pouvais tout simplement pas croire aux affirmations véridiques de l'Église catholique. La raison était inutile. Si j'avais déployé plus d'efforts au fil des années dans la conversion de mon cœur, plutôt que de ma tête, les choses auraient pu se passer différemment. Mais je ne l’ai pas fait et je me suis retrouvé un dimanche après la messe dans la position autrefois impensable d’incrédulité.

Par la grâce de Dieu, je n'avais pas encore perdu la foi en Christ. Pour des raisons théologiques et historiques, j’ai commencé à fréquenter une église orthodoxe orientale. Et il y avait cette raison personnelle : j’ai compris que la seule chose qui me sauverait, moi ou n’importe qui, c’est une véritable relation spirituelle avec le Dieu vivant. Si je ne pouvais pas trouver cela dans le catholicisme, en raison de la fragilité de l’Église catholique à cette époque et en ce lieu, et de mes propres défauts, alors je devrais trouver une église où je pourrais l’atteindre. Je l’ai fait et, un an plus tard, je me suis officiellement converti.

Tout comme certains athées et commentateurs musulmans critiquent la conversion de Hirsi Ali, certains intellectuels catholiques conservateurs et en colère m'attaquent à cause de mon irrationalité et de son émotivité supposée. Ils avaient certes raison, mais en fin de compte, tout comme vous ne pouvez pas rationaliser votre chemin vers une véritable conversion, vous ne pouvez pas, après un certain point, vous rationaliser pour rester lorsque les fondements de votre croyance ont disparu. S'il était possible de se convaincre de tenir à mains nues une poêle en fer chauffée au rouge par le feu, je serais encore catholique aujourd'hui.

Pour être honnête, j’ai longtemps eu honte de ma conversion à l’Orthodoxie, car elle n’était pas intellectuellement propre. Je voulais pouvoir déclarer avec la clarté d'un témoin expert sur le banc des accusés que j'avais examiné les revendications d'autorité de l'Église romaine et des Églises orientales, et que le poids de la preuve reposait sur Byzance. Cela ne s'est pas passé ainsi. Je suis entré dans l’Orthodoxie en tant qu’homme en train de se noyer, désespéré de garder la tête hors de l’eau. En fin de compte, c’était pour moi la meilleure façon de le faire. Mon orgueil intellectuel – mon péché, pas celui de l’Église catholique – avait conduit à mon naufrage spirituel. En me montrant la primauté de la conversion du cœur et en m’apprenant comment y parvenir, le christianisme orthodoxe m’a fait sortir du bois sombre.

Je dis tout cela non pas pour faire un discours en faveur de l’Orthodoxie, mais simplement pour montrer, en utilisant mon propre exemple, à quel point ces choses peuvent être en lambeaux. La plupart des gens que je connais qui sont arrivés à la foi chrétienne, ou qui sont passés d'une des grandes traditions (protestante, catholique, orthodoxe) à une autre, l'ont fait comme le pèlerin Dante de la Divine Comédie : par un chemin qui n'était pas entièrement propre, pavé et bien éclairé. Pourtant, ils n’en sont pas moins chrétiens pour autant.

D’autres sont toujours sur cette voie et progressent. Purgatorio , le volume intermédiaire de la trilogie de Dante Alighieri, est mon préféré des trois, en partie parce qu'il montre des pécheurs repentants, joyeux malgré leurs souffrances, s'entraidant pour gravir la route de montagne menant au Paradis. C’est une allégorie de la repentance et de la communion fraternelle au milieu de la repentance, ce que Dante a dit que devrait être la vie chrétienne sur cette terre.

C'est ce que je ressens à propos de la conversion d'Ayaan Hirsi Ali. Elle a ses propres obstacles internes à la conversion totale qu'est la théose ; en effet, bien que les saints soient proches, aucun d’entre nous dans cette vie n’atteint la pleine théose . Quand je l'ai entendue à Londres et lu son témoignage dans Unherd , je n'ai pas eu envie de noter un devoir de théologie avec un stylo rouge, mais plutôt de me précipiter avec mes prières pour aider un ange brisé à apprendre à voler. Elle est imparfaitement chrétienne aujourd’hui ; elle sera peut-être plus parfaitement chrétienne demain. Et ainsi, par la grâce de Dieu, vous et moi.

Le cardinal Joseph Ratzinger, futur pape Benoît XVI et l'un de mes héros chrétiens, a dit un jour que les meilleurs arguments pour la foi ne sont pas les propositions et les syllogismes, mais plutôt l'art de l'Église et les saints de l'Église. Son argument était que les gens doivent expérimenter des incarnations de la sainteté avant de pouvoir admettre des vérités doctrinales et propositionnelles à leur considération. Voir une belle cathédrale, entendre une messe de Bach ou être en présence de quelqu'un comme Sainte Thérèse de Calcutta, un vaisseau vivant de l'amour divin - ces choses préparent l'esprit à la conversion formelle en déchirant la dureté de notre cœur pour le préparer. pour recevoir des graines de vérité.

C’est, je pense, ce que Ayaan Hirsi Ali voit dans les institutions et les pratiques occidentales. Le feu de la foi sur laquelle nous avons bâti une civilisation s’est éteint dans nos cœurs, mais pour quelqu’un comme elle, qui a couru vers nous hors des ténèbres du fondamentalisme islamique, même nos braises brillent comme des phares. Hirsi Ali, le musulman renégat, sait désormais que l’athéisme n’a pas construit l’Occident et n’en a pas fait, malgré tous ses défauts, le meilleur endroit pour l’habitation humaine. Peut-être est-elle une version géopolitique de moi adolescente dans la cathédrale de Chartres, regardant autour d'elle avec admiration et gratitude, et surprise par le désir de connaître le Dieu qui a inspiré des hommes anonymes à construire un tel temple à sa gloire.

Quelle que soit la vérité, Hirsi Ali lit les signes des temps plus clairement que beaucoup d’entre nous qui pratiquons la foi chrétienne depuis plus longtemps. Alors que beaucoup d’entre nous s’efforcent d’éviter de tirer les conclusions évidentes de la vue de dizaines de milliers de musulmans dans les capitales occidentales appelant au meurtre des Juifs, Ayaan Hirsi Ali n’est ni trompé ni silencieux. Puissions-nous dire la même chose de nos propres dirigeants chrétiens, ordonnés ou non.

Il se pourrait qu’Ayaan Hirsi Ali ne soit pas la seule à avoir besoin d’une conversion plus profonde en cette heure désastreuse. Son exemple me met au défi, moi qui critique fréquemment le désert décadent de l’Occident post-chrétien, de trouver un patriotisme plus réaliste, de soutenir d’une manière ou d’une autre ces braises, ces éclats de lumière, contre nos ruines.

Cet article a été publié initialement surThe European Conservative : cliquez ICI