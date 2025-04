Marc Alochet est chercheur associé, CNRS / I3 - CRG / Ecole Polytechnique

Ingénieur de formation, il a rejoint le monde de la recherche après une très longue carrière dans l'industrie, dont plus de 30 ans chez un constructeur automobile européen. Après avoir soutenu une thèse sur l'impact de l'électrification sur l'avenir de l'industrie automobile, il a élargi le champ de ses recherches à l'impact de la digitalisation et aux nouveaux usages. L'un de ses principaux centres d'intérêt est de questionner l'efficacité des réglementations aux niveaux mondial, régional et national pour piloter la transformation industrielle en cours.