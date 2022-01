Jean Castex visite le mémorial d'Auschwitz-Birkenau, l'ancien camp de concentration et d'extermination nazi allemand à Oswiecim, en Pologne, le 27 janvier 2022.

Ces morts méritent le respect et le silence.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Ce 27 janvier, jour de la Shoah, Jean Castex était à Auschwitz. Il était accompagné par toutes les sommités de la communauté juive française.

Compte tenu de la solennité du jour, il ne pouvait en être autrement. Mais le grand rabbin de France et les autres se sont rendus, contre leur gré, complices d’une basse manœuvre électorale.

Le Premier ministre a en effet profité de sa présence dans le camp d’extermination pour dénoncer ceux qui « falsifient l’Histoire ». On peut trouver scandaleux les propos de Zemmour sur Vichy mais brandir contre lui les enfants juifs gazés, ce n’est pas très beau.

Il était certes normal que le Premier ministre se rende à Auschwitz un 27 janvier. Mais le détournement de cadavres est juste une opération politicienne et électorale. Castex était-il à Auschwitz le 27 janvier 2021 ? On sent bien que les élections approchent.

C’est pour cette raison qu’Emmanuel Macron est allé rendre hommage aux martyrs d’Oradour-sur-Glane. Et là-bas, il a trouvé les mêmes mots que Castex (à moins que ce ne soit Castex qui ait copié sur lui) pour stigmatiser les « falsificateurs de l’Histoire ». Macron est d’ailleurs coutumier de cette méthode. En son temps, il avait jugé utile de se rendre au Mémorial de la Shoah à Paris pour contrer Marine Le Pen. Contre Zemmour, beaucoup de choses sont permises. On peut critiquer ses sorties, argumenter contre lui. Dire que ses propos sur Vichy sont inacceptables. Mais qu’on laisse les morts tranquilles !

À Lire Aussi

Et maintenant voici Blanche-Neige sans les sept nains