"Au secours, alerte à Malibu"

Vue aérienne d'un ensemble de gratte-ciel résidentiel à Miami Beach

En regardant le reportage de TF1 ce soir, consacré à Miami, une fois de plus, la ville la plus attractive au monde, avec Dubaï, Austin (Texas) et encore Singapour, je réalise à quel point les journalistes, en mal d’effets à sensation, passent à côté des sujets qui comptent.

Ce reportage, qui mêlait de façon extrême et presque dérangeante le «bling-bling » qui règne sur certains quartiers et secteurs de Miami, avec la mission, bien prosaïque et désintéressée, de la French Tech, emmenée ici par Stan Coignard, finissait par ternir à force de chiffres déconnectés de la réalité, la nécessité de financer nos entreprises, partout dans le monde, ce sujet qui mériterait tellement mieux. J’ai été ravi de m’y retrouver et d’y apparaître comme l’un des possibles pygmalions pour ce duo de femmes entrepreneurs, issues de milieux modestes, mais le compte n’y est pas. Nos amis de 7 à 8, sont passés à côté de la plaque. Mauvais angle pour un bon sujet. Dommage. Néanmoins, attendre de TF1 d’éduquer l’auditeur de base à une heure de grande écoute, en dit long sur la valeur intellectuelle qu’on leur accorde.

Après cette longue introduction, vous me demanderez où je vais en venir ? Eh bien, pour me rattraper, je vais vous proposer une réponse qui sera presque moins longue (proportionnellement) que l’introduction.

Au secours ! Comment pouvons-nous encore penser que Zelinksy et la guerre en Ukraine doit recueillir tant de moyens et d’attention, de dépenses d’armes, d’outils de mort au lieu de se consacrer à la vie, comme on l’a fait pendant le Covid, où l’on a privilégié, chaque jour comme le disaient nombre d’intellectuels, dont Gaspard Koenig ou Cynthia Fleury, le fait de ne pas mourir, sur la nécessité de se consacrer à ceux qui vivaient. Et à leur avenir. Nous n’avons toujours pas compris, que la mort est mauvaise conseillère et que la prendre comme boussole ne garantit que des réveils douloureux.

Plus de 2Mds d’aides Européennes supplémentaires au « profit » de ce conflit, pour financer des armes au « profit » du conflit, quand le taux d’endettement des ménages s’accroît de façon inquiétante du fait de l’augmentation des taux, que la pauvreté gagne, que les entreprises petites et moyennes ne trouvent pas à se financer. On préfère financer des armes ! Au secours ! Une augmentation des taux destinée à lutter contre une inflation née de la folle politique menée par quelques Etats pendant le Covid. C’est un des rares points bien vus par le reportage de TF1. La Floride, qui a fait le choix de l’ouverture pendant le Covid, bénéficie d’une croissance insolente, au contraire de LA ou San Francisco, qui croulent sous la pauvreté pour avoir fait le choix de l’enfermement pendant le Covid. Idem pour Dubaï, où tout cadre ou entrepreneur sensé, est partit se réfugier pendant que la folie régnait en France, en Italie…

Au secours ! Agnès Verdier-Molinié, habituée à livrer les chiffres qui « tuent », nous rappelle cette semaine que la France était à la 11ème place des pays les plus riches par habitant au monde en 1980, pour désormais figurer à la 25ème place. Les plus grands cabinets de conseils prédisent depuis 10 ans, que la plupart des pays d’Europe, ne seront plus dans les 10 pays les plus riches du monde en 2030. Ou sur le point de sortir du classement. Une ancienne Ministre du Gouvernement Macron, amie de longue date, me rappelait que dans sa mission post-Gouvernement, elle avait été glacée par ce chiffre : Il faudra désormais non plus une génération, mais au mieux, 5 générations pour espérer élever le niveau social de la génération qui l’a précédée. 5 générations ! En 1970, il y avait 90% de chances pour un Américain d’élever le niveau social de la génération précédente. Ce taux est de 50% désormais et on pense qu’avant 2050, ce chiffre tombera à 30%. La Classe Moyenne s’écroule, s’affaisse. Et qu’elle est notre réponse ? Plus d’endettement pour éviter l’explosion sociale au quotidien, mais rien, infiniment rien, pour préparer l’avenir.

Au secours ! La Chine est relancée à toute vitesse, investit sur tous les terrains, investit dans les villes moyennes, sur l’espace, l’électrique, redouble sur les routes de la Soie, investit dans son influence dans les institutions internationales, l’accès aux terres et aux métaux rares. Les USA subventionnent la transition énergétique par une subvention de 45$ par Watt, qui dirige tous les investissements vers le continent Américain. Pendant ce temps l’Europe joue les « vierges effarouchées », et reste désespérément accrochée à son intégrité irresponsable, dépassée par tous ses concurrents. Fier de respecter des règles que tous violent, et nous condamnant à la relégation. Une descente aux enfers, mais en mode vertueux !

Au secours ! l’IA va avoir un impact hallucinant sur la valeur attribuée au travail de chacun, dévalorisant le travail des classes moyennes déjà en voie de disparition et celle de millions d’emplois de « cols blancs » dans le monde, à une vitesse folle, et nous ne nous préparons pas. Au crédit de Macron, un plan de formation en cours de gestation pour apporter un petit bout de réponse partielle, mais tellement loin de l’enjeu !

Un dernier « au secours ! », plus « pointu », celui des entrepreneurs de PME, qui s’effraient de ne plus pouvoir voyager pour aller chercher des clients avec les dents, aux USA, en Afrique, en Asie, tant Air France est devenue une machine à tuer le compte de résultat de nos entreprises. Qui peut encore payer les prix qu’impose cette compagnie manifestement passée dans la 5ème dimension. 1200€ pour un billet éco que l’on payait moins de 600€ en 2019. 6000, 8000, 9000$ la Business pour le même vol. Des prix sur l’Afrique qui voguent entre le double et le triple. De qui se moque t-on ? Pendant ce temps aussi, le Lycée Français de New York passe en 3 ans de 25 à 40 000€ l’année par enfant. Lycée Français ? Pour quels français ? Quels sont les Français qui peuvent payer 120 000$ par an pour 3 enfants. Comment laisser s’installer une telle insulte à l’accès à l’éducation à la Française ?

Au secours ! Je continue à chercher des sujets capables de nous rassurer, de nous questionner positivement, mais à part l’exploit de Teddy Riner ou l’arrivée de la coupe du monde de Rugby, ces plaisirs magnifiques, mais éphémères, je cherche, je cherche, et comme disait de Gaulle, je ne veux pas « des chercheurs qui cherchent, mais des chercheurs qui trouvent ». Je cherche encore !