MERZ SOUS PRESSION

Au coude à coude : l’AfD progresse tandis que le soutien à la CDU plonge après l’ampleur de ses compromis avec le SPD

À peine six semaines après sa victoire aux élections législatives, l’alliance CDU/CSU subit une chute historique dans les sondages et fait face à une fronde interne. En cause : les concessions faites par Friedrich Merz aux partis de gauche dans le cadre des négociations pour former un gouvernement, qui provoquent la colère d'une base électorale en quête de rupture.