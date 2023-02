Olivier Dussopt a été victime d'insultes dans l'Hémicycle.

On entend de drôle de choses dans l'hémicycle du palais bourbon. “Assassin, imposteur”, s’adressait à Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Le député Insoumis qui l’a ainsi pris à parti lui imputait les morts par accident du travail !

Aussitôt après, il s’est excusé. On connaît la chanson. On se fend d’un tweet diffamatoire, puis on l’efface. On insulte puis on s’excuse. On traite quelqu’un d’assassin ou de criminel puis on déclare qu’on n’a pas voulu dire ce qu’on a dit…

Chez les Insoumis, la vulgarité et la grossièreté sont une seconde nature. Quelques jours auparavant, un autre parlementaire mélenchoniste, Thomas Portes, avait posé, écrasant de son pied, un ballon représentant Olivier Dussopt.

Mais l’essentiel n’est pas là. Les socialistes et les communistes, membres pourtant de la Nupes, se sont désolidarisés des abjections de LFI. La Nupes finira donc par exploser. Ou alors, elle mourra étouffée par ses excès !