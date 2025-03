Réformes salvatrices

Argentine : malgré les scandales, la politique de Milei est là pour durer

Javier Milei a rééquilibré les comptes publics en Argentine avec la dévaluation du peso, la fin des subventions aux transports et à l’énergie et des coupes budgétaires. L’inflation de 211 % à la fin 2023 sur un an a été ramenée à 66 %.