Le professeur François Kersaudy, spécialiste d’histoire diplomatique et militaire contemporaine, a enseigné aux universités d’Oxford et Paris-I. Il est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages, notamment sur Churchill, de Gaulle, Roosevelt, Goering, Hitler, Staline, Mountbatten et MacArthur. Il dirige aux éditions Perrin la collection « Maîtres de Guerre ».