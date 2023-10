Après l’horreur : quid des opinions publiques palestinienne et arabe ?

Atlantico : Les attaques du Hamas sur Israël bouleversent les opinions publiques à travers le monde, à commencer par le monde arabe. Quelle perception de ce conflit ont les arabes israéliens ?

Antoine Basbous : Ils sont partagés, car leur statut est ambigu. Ils vivent en paix et en prospérité dans l’Etat d’Israël. S’ils sont brillants dans leur métier, ils ont un peu d’avenir. Mais ils se sentent toujours Arabes. Ils prénomment leurs enfants avec des prénoms arabes. Ils savent qu’ils ne sont pas des Israéliens comme les autres. Le climat s’est par ailleurs tendu dernièrement. Le ministre israélien de l’intérieur veut par exemple armer les juifs dans les villes mixtes ou proches des villes arabes. L’équation est donc douloureuse pour les Arabes israéliens: ils vivent avec la cause de la Palestine mais ils savent aussi que leur avenir n’est pas dans une Palestine rêvée mais dans l’Etat d’Israël qui leur offre les moyens d’éducation, de santé, mais pas de sécurité en ce moment. Ils ne sont pas totalement chez eux en Israël, mais ils ont peu d’illusions sur la création d’un Etat palestinien.

Les Palestiniens de Gaza partagent-ils la même opinion ?

Ce que j’entends de mes interlocuteurs et je je vois sur les réseaux et les chaînes de télévision, c’est qu’ils ont été stupéfaits ! Il y a en effet, en parallèle de la haine pour ceux qui les oppriment, une certaine forme d’admiration et d'envie côté palestinien pour l’organisation et la puissance d’Israël. Or ces éléments ont été pris en défaut le 7 octobre, par des Palestiniens ! Le rêve de faire comme Israël, un temps porté par le nationalisme de Yasser Arafat puis, plus récemment, par l’islamisme du Hamas, n’a cependant apporté aucune solution concrète aux 2,3 millions de palestiniens qui vivent à Gaza sur 360 km2. Pis, ceux-ci doivent désormais subir la riposte israélienne, d’une violence inouïe: blocus total, ni eau ni électricité, 330 000 Gazaouis sont sans abri… Et ces difficultés n’iront qu’en s'aggravant.

Quid des Palestiniens exilés ailleurs dans le monde ?