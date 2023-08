Après être restée longtemps timide, la Chine n’hésite plus à contre-attaquer face aux sanctions occidentales

Quel rôle joue réellement Xi Jinping dans cette stratégie économique ?

Atlantico : Le Parti communiste devient beaucoup moins timide dans ses représailles contre la guerre économique américaine. Quelle est la stratégie de la Chine pour faire face aux sanctions et les contourner ?

Emmanuel Lincot : Par le recours à des options pratiques comme les cloud computing qui échappent aux sanctions et permettent ainsi aux industriels chinois d’utiliser des puces américaines de nouvelle génération nécessaires aux innovations dans le domaine de l’intelligence artificielle. Par un arsenal juridique voulu enfin par Xi Jinping lui-même et applicable depuis le premier juillet qui vise en particulier les entreprises mais aussi les cabinets de conseil américain et européen établis en Chine. Toute sanction décidée par Washington ou Bruxelles soit pour dénoncer l’exploitation des Ouïgours soit pour espérer entraver la coopération militaire de la Chine en faveur de la Russie contre l’Ukraine peut désormais faire l’objet de poursuites et de sanctions décidées par le gouvernement chinois contre des ressortissants étrangers sous le motif d’espionnage ou de collusion avec des gouvernements étrangers. Il suffit que la Chine soit en désaccord avec un pays occidental pour que les ressortissants de ce pays se trouvent directement menacés. Cette mesure coercitive à l’encontre des Occidentaux ne prémunira pas pour autant la Chine de critiques occidentales. Cependant vivre ou voyager en Chine pour nos propres ressortissants risque de devenir singulièrement dangereux. Bref, le régime chinois se radicalise et au plus haut niveau de l’Etat nous avons assisté il y a quelques heures au limogeage de Qin Gang, Ministre des affaires étrangères, soupçonné d’avoir eu une liaison avec une Mata Hari chinoise aux ordres de la CIA. Vrai ou faux, cette affaire nous révèle que le climat de paranoïa au sommet du pouvoir va continuer à faire de nombreuses victimes collatérales. Le maintien de la souveraineté chinoise, pense-t-on en haut lieu, est sans doute à ce prix.

En 2019, alors que la guerre commerciale entre la Chine et l'Amérique s'intensifiait, le Quotidien du Peuple a prédit que le monopole de la Chine sur les terres rares, des minéraux essentiels à la production du matériel informatique le plus moderne, deviendrait un outil pour contrer la pression américaine. Dans quelle mesure est-ce aujourd’hui le cas ?

C’est une vieille antienne du Parti qui remonte aux années Deng Xiaoping lorsque ce dernier déclarait que les Chinois ont les terres rares et les Arabes du pétrole. De quoi s’opposer aux Occidentaux qui ont délaissé les terres rares au début des années quatre-vingt considérant que leur avancée technologique tiendrait en respect leurs concurrents orientaux. Aujourd’hui c’est beaucoup moins le cas. Des mines de terres rares réouvrent, aux États-Unis par exemple, et depuis la Covid-19 les Occidentaux ont pris conscience de leur trop grande dépendance et ce, dans tous les domaines donc de leur vulnérabilité face à la Chine. L’opinion des stratèges chinois en 2019 valait dans un monde ouvert. Elle est à présent révolue. Nous sommes dans un monde qui se ferme et où les interdépendances sont beaucoup moins évidentes qu’avant la pandémie.

La stratégie de Pékin est-elle efficace ?

Dans sa rentabilité prédatrice, cette stratégie est efficace pour le régime qui la défend. On peut en dire autant de la Russie ou de la Corée du Nord. Mais elle a un coût énorme d’un point de vue humain naturellement. L’ouverture de la Chine à laquelle Deng Xiaoping et ses successeurs avaient patiemment contribué se heurte désormais aux fantasmes paranoïaques que s’est construit Xi Jinping et à ses délires de puissance. Plusieurs générations chinoises vont être sacrifiées et malmenées et la machine économique chinoise va finir par s’essouffler.

On sous-estime en Occident l’aveuglement idéologique qui anime le tout puissant Xi Jinping. Son désir de revanche face à l’Occident (il faut y inclure le Japon), son désir de revanche clanique aussi (son père humilié par Mao) expliquent bien des choses dans cette stratégie aussi héroïque que suicidaire. L’homme est dans le déni de la réalité et n’ayant pas les moyens de sa politique, il finira par le payer un jour.