Appuyer sur le bouton snooze de votre réveil, bonne ou mauvaise idée ? Des scientifiques ont une réponse

Selon certaines enquêtes, environ 50 à 60 % des personnes interrogées déclarent être des adeptes de la sieste.

Si vous aimez appuyer plusieurs fois sur la touche "snooze" de votre alarme avant de vous lever le matin, vous n'êtes pas le seul. Selon certaines enquêtes, environ 50 à 60 % des personnes interrogées déclarent être des adeptes de la sieste.

Bien qu'il soit courant d'appuyer sur le bouton "snooze", beaucoup d'entre nous se sont fait dire que ce n'était pas la bonne chose à faire et que dormir quelques minutes de plus le matin avant de se réveiller ne ferait qu'accentuer la fatigue.

Mais une étude que mes collègues et moi-même avons récemment publiée indique que ce n'est peut-être pas vrai, car elle montre que le fait de roupiller pendant une courte période le matin peut en fait être bénéfique pour certaines personnes, en particulier celles qui luttent contre la fatigue matinale.

L'étude a été menée en deux temps. Tout d'abord, plus de 1 700 personnes ont répondu à un questionnaire en ligne sur leurs habitudes de sommeil et de veille. Elles ont notamment demandé si elles appuyaient sur la touche "snooze" de leur alarme le matin.

Notre équipe a ensuite comparé les personnes qui ont déclaré avoir fait une sieste au moins de temps en temps à celles qui n'ont jamais fait sonner leur réveil. Nous avons constaté que les "snoozeurs" avaient en moyenne six ans de moins (bien qu'il y ait eu des snoozeurs de tous âges) et dormaient 13 minutes de moins par nuit les jours ouvrables.

Il n'y avait pas de différence dans la durée du sommeil le week-end, ni dans la qualité du sommeil. En revanche, les personnes qui font la sieste sont quatre fois plus susceptibles de se classer parmi les personnes du soir - et trois fois plus susceptibles de se sentir somnolentes au réveil.

Nous avons également demandé aux gens pourquoi ils appuyaient sur le bouton "snooze" et nous avons constaté que la principale raison était qu'ils étaient trop fatigués pour se réveiller. Nombreux sont ceux qui ont également déclaré qu'ils soupaient parce que cela leur faisait du bien et parce qu'ils voulaient se réveiller plus lentement. Environ 10 % des personnes interrogées ont réglé plusieurs alarmes parce qu'elles craignaient de ne pas se réveiller lorsque la première se déclenche.

Pour la deuxième partie de l'étude, afin d'en savoir plus sur les effets de la sieste, 31 siesteurs habituels ont été recrutés dans notre laboratoire du sommeil. Nous avons enregistré leur sommeil à l'aide de la polysomnographie, qui consiste à placer plusieurs électrodes sur la tête et le corps afin d'évaluer les stades du sommeil tout au long de la nuit.

Après une première nuit pour leur permettre de s'adapter à leur environnement, ils ont dormi dans le laboratoire pendant deux nuits avec des conditions de réveil différentes.

L'un des matins, ils ont réglé leur alarme sur 30 minutes avant leur réveil et ont été autorisés à ronfler trois fois avant de se lever. L'autre matin, ils ont dormi pendant ces 30 minutes et n'ont eu qu'une seule alarme à la fin.

Après leur réveil, ils ont effectué des tests cognitifs (tels que des tests de mémoire et des équations mathématiques simples), ont fourni de la salive pour mesurer le cortisol (une hormone censée nous aider à nous réveiller) et ont fait part de leur état de somnolence et de leur humeur. Les tests ont été répétés 40 minutes plus tard et deux autres fois au cours de la journée.

Lorsque les participants ont pu appuyer sur "snooze", leur sommeil s'est avéré plus léger et moins réparateur au cours des 30 dernières minutes avant le réveil. Ils ont tout de même dormi environ 23 minutes en moyenne, soit seulement six minutes de moins que lorsqu'ils n'ont pas fait de sieste.

Et si l'on tient compte de l'ensemble de la nuit, il n'y a pas de différence entre les participants qui roupillent et ceux qui ne roupillent pas en ce qui concerne la quantité de sommeil ou la qualité de ce sommeil.

Étant donné que de nombreuses personnes roupillent parce qu'elles se sentent fatiguées et parce que cela leur fait du bien, il est peut-être surprenant que les participants se soient sentis tout aussi somnolents, sans différence d'humeur, quelle que soit la façon dont ils se sont réveillés. Cependant, notre étude a révélé qu'après avoir roupillé, les participants obtenaient de meilleurs résultats à plusieurs tests cognitifs juste après s'être levés.

L'explication la plus probable de cet effet est que les participants ont eu l'occasion de se réveiller plus lentement lorsqu'ils ont été autorisés à roupiller. Cela a peut-être permis de lutter contre l'inertie du sommeil, cette sensation de brouillard mental que de nombreuses personnes ressentent le matin.

Le réveil plus lent peut être mis en évidence par la faible différence de taux de cortisol observée chez les participants juste après le réveil, les taux étant plus élevés lorsque les participants pouvaient s'endormir. Des recherches antérieures ont suggéré qu'une réaction d'éveil plus forte du cortisol - la forte augmentation du cortisol qui se produit après le réveil - est liée à une diminution de l'inertie du sommeil.

En outre, le fait que les participants n'aient pas replongé dans un sommeil profond a pu accroître la probabilité qu'ils se réveillent somnolents. De nombreuses études suggèrent qu'il est plus facile de se réveiller après un sommeil léger qu'après un sommeil profond.

Bien que ces résultats puissent soulager les personnes qui roupillent, nos recherches ne signifient pas que cette façon de se réveiller est optimale pour tout le monde. Si vous êtes le genre de personne qui se réveille alerte et prête à partir, le fait de ronfler n'aura probablement aucun avantage pour vous.

Rien n'indique non plus que plus vous roupillez, mieux vous vous portez. Au contraire, il semble y avoir un compromis entre un sommeil de qualité et un réveil lent.

Mais si vous aimez roupiller et que vous trouvez que cela vous aide à vous réveiller, nos recherches suggèrent que vous pouvez continuer à le faire sans vous sentir mal - tant que vous dormez suffisamment avant le premier réveil.

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.