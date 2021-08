Antisémitisme : N’en fait-on pas un peu trop ?

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

L’antisémitisme d’extrême-droite a l’âge de Jean-Marie Le Pen. Comme lui, il est vieux, il est fatigué et aspire à des soins palliatifs. Toutefois, il bouge encore pour le plus grand bonheur de tous ceux qui ne veulent pas voir l’antisémitisme puissant et ravageur des banlieues.

Le petit sursaut printanier de l’antisémitisme du bon vieux temps est du au virus. Au Moyen-Âge les Juifs étaient considérés comme les vecteurs du choléra et de la peste. En 2021, ils propagent, selon un certain nombre de demeurés, le Covid-19. Quand il y a mystère, il y a complot. Et quand il y a complot il est évidemment juif.

Une militante frontiste défile avec une pancarte où figure des noms juifs voués à la vindicte populaire. Un site, inconnu jusqu’à maintenant, recense les Juifs qui occupent une place de choix dans les médias, l’édition, l’université, la politique. Et aussitôt, un marteau-pilon est utilisé pour écraser une mouche.

Darmanin trouve « abjecte » la pancarte antisémite. L’enseignante qui la portait a d’ailleurs était promptement interpellée et sera jugée aussi rapidement qu’elle a été arrêtée. Des ministres se succèdent pour dénoncer avec des trémolos dans la voix cet antisémitisme là. Sur ce sujet bienvenu c’est open bar tous les jours dans la presse de gauche…

Passons au réel autrement plus inquiétant et qui ne bénéficie pas d’une telle publicité. Dans certains quartiers les Juifs qui osent se montrer en kippa sont insultés et frappés. Dans le 93 les gamins juifs ont désertés les écoles où ils étaient harcelés. On a été obligé de mettre de policiers devant chaque synagogue. Qui en parle ? Qui s’en indigne.

L’antisémitisme canal historique, ou plutôt son exploitation, est l’arbre qui sert à cacher l’antisémitisme des banlieues islamisées. Il est vrai que ceux qui dans ces quartiers haïssent les Juifs haïssent également les Français. Pour les Juifs c’est double peine : sale juif et sale céfran en même temps !