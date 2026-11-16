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Un homme passe devant le logo de l’ONG SOS Racisme, place de la République à Paris, le 24 avril 2017, lors d’une manifestation organisée par SOS Racisme pour protester contre la candidate d’extrême droite à l’élection présidentielle, au lendemain de l’annonce des résultats du premier tour.
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FINANCEMENT DES ASSOCIATIONS

16 novembre 2026

L’antiracisme (dévoyé), ce business sonnant et trébuchant

Associations sous perfusion publique, financements impossibles à chiffrer, contrôles défaillants : l’antiracisme est-il devenu une industrie qui vit du problème qu’elle prétend combattre ? Sébastien Tertrais, ancien dirigeant associatif, Patrick Lozès, fondateur et ancien président du CRAN, et Gerald Steinberg, président de NGO Monitor, décryptent les dérives d’un combat universaliste et l’opacité de son financement. Leurs diagnostics divergent, leurs conclusions convergent : sans transparence ni évaluation, la bonne cause devient un passe-droit.

Photo of Patrick Lozès
Photo of Gerald M. Steinberg
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MOTS-CLES

antiracisme , ONG , financement des associations antiracistes , subventions publiques associations , Dilcrah , CRAN , equalis , NGO monitor , transparence des ONG , associations , subventions , argent public

THEMATIQUES

Social
A PROPOS DES AUTEURS
Patrick Lozès image
Patrick Lozès

Patrick Lozès a fondé le CRAN (Conseil représentatif des associations noires) et en était le président jusqu'en mai 2011. Diplômé de l'Ecole Supérieure de Commerce de Paris, il est l'auteur de Les noirs sont-ils des Français à part entière ? (Larousse, 2009).

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Gerald M. Steinberg

Fondateur et président de l'ONG "NGO Monitor".

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Sébastien Tertrais

Sébastien Tertrais est prospectiviste et directeur d’études, il a une solide

expérience dans le numérique pour avoir édité quatre applications dont une leader sur son marché dans le cadre de sa première entreprise. Ancien enseignant en techniques d’enquêtes, il collecte de multiples matériaux d’études pour faciliter la compréhension de sujets complexes et aider à la prise de décision. Ses premiers travaux sur les réseaux sociaux et leurs impacts sociétaux datent de 2009.

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