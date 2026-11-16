FINANCEMENT DES ASSOCIATIONS
16 novembre 2026
L’antiracisme (dévoyé), ce business sonnant et trébuchant
Associations sous perfusion publique, financements impossibles à chiffrer, contrôles défaillants : l’antiracisme est-il devenu une industrie qui vit du problème qu’elle prétend combattre ? Sébastien Tertrais, ancien dirigeant associatif, Patrick Lozès, fondateur et ancien président du CRAN, et Gerald Steinberg, président de NGO Monitor, décryptent les dérives d’un combat universaliste et l’opacité de son financement. Leurs diagnostics divergent, leurs conclusions convergent : sans transparence ni évaluation, la bonne cause devient un passe-droit.
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Patrick Lozès a fondé le CRAN (Conseil représentatif des associations noires) et en était le président jusqu'en mai 2011. Diplômé de l'Ecole Supérieure de Commerce de Paris, il est l'auteur de Les noirs sont-ils des Français à part entière ? (Larousse, 2009).
Fondateur et président de l'ONG "NGO Monitor".
Sébastien Tertrais est prospectiviste et directeur d’études, il a une solide
expérience dans le numérique pour avoir édité quatre applications dont une leader sur son marché dans le cadre de sa première entreprise. Ancien enseignant en techniques d’enquêtes, il collecte de multiples matériaux d’études pour faciliter la compréhension de sujets complexes et aider à la prise de décision. Ses premiers travaux sur les réseaux sociaux et leurs impacts sociétaux datent de 2009.
Patrick Lozès a fondé le CRAN (Conseil représentatif des associations noires) et en était le président jusqu'en mai 2011. Diplômé de l'Ecole Supérieure de Commerce de Paris, il est l'auteur de Les noirs sont-ils des Français à part entière ? (Larousse, 2009).
Fondateur et président de l'ONG "NGO Monitor".
Sébastien Tertrais est prospectiviste et directeur d’études, il a une solide
expérience dans le numérique pour avoir édité quatre applications dont une leader sur son marché dans le cadre de sa première entreprise. Ancien enseignant en techniques d’enquêtes, il collecte de multiples matériaux d’études pour faciliter la compréhension de sujets complexes et aider à la prise de décision. Ses premiers travaux sur les réseaux sociaux et leurs impacts sociétaux datent de 2009.