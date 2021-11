Géant du paiement en ligne Amazon n’accepte plus les cartes Visa au Royaume-Uni. Et voilà les leçons que nous devrions retenir

Avant de rejoindre le CER, Zach a passé plus de 10 ans comme avocat spécialisé dans la concurrence et la réglementation en Australie, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Il possède une expertise particulière en matière de réglementation économique et d'industries de réseau telles que les télécommunications, l'énergie, les paiements, les services financiers et les aéroports. Outre ses activités de conseil dans le secteur privé, il a conseillé un certain nombre de gouvernements de pays en développement, de régulateurs et la Banque mondiale sur les réformes de la concurrence dans les secteurs réglementés.

Amazon UK n'accepte plus les cartes de crédit Visa. Quelles sont les raisons de cette décision ?

Amazon s'inquiète de l'augmentation par Visa des frais que les détaillants doivent payer pour accepter ce type de cartes de crédit.

Si cette décision d'Amazon semble désavouer le Royaume-Uni, le système britannique des méthodes de paiement est-il plus avancé et meilleur qu'on ne le pense ?

Oui. L'UE et le Royaume-Uni ont tous deux des lois similaires sur les paiements. Ces lois permettent aux détaillants comme Amazon d'accepter certains types de cartes Visa, mais de refuser d'en accepter d'autres si les frais sont trop élevés. Si les détaillants refusent d'accepter les cartes les plus chères, les sociétés de cartes de crédit sont incitées à réduire leurs frais. La loi fonctionne donc comme prévu. Bien que certains consommateurs soient mécontents de la décision d'Amazon, si Visa réduit ses frais en conséquence, les consommateurs pourraient finalement être mieux lotis - à condition qu'Amazon répercute les économies réalisées sur les consommateurs.

Le Royaume-Uni dispose de deux avantages uniques dans ce domaine, dont l'UE ne bénéficie pas. Premièrement, l'autorité britannique de régulation des paiements dispose de pouvoirs importants pour réglementer les prix de Visa (bien qu'elle ait choisi de ne pas encore le faire). Deuxièmement, le Royaume-Uni est plus avancé que la plupart des autres pays dans la promotion d'une nouvelle alternative à l'utilisation des cartes, appelée Open Banking. Ces avantages sont probablement la raison pour laquelle Amazon a choisi de ne plus accepter les cartes de crédit Visa uniquement au Royaume-Uni.

L'UE doit-elle se demander si elle n'est pas à la traîne en termes de concurrence sur les méthodes de paiement ?

À Lire Aussi

Concurrence : l'Europe sera-t-elle la seule à pouvoir maîtriser la surpuissance d'Amazon ?

L'UE est avancée en matière de concurrence et d'innovation dans le domaine des paiements par rapport à une grande partie du monde. En Amérique, par exemple, les détaillants paient des prix beaucoup plus élevés pour accepter les paiements par carte, et il a fallu beaucoup plus de temps pour déployer des mesures de sécurité comme les puces électroniques sur les cartes.

Le Royaume-Uni et l'UE ont pris de nombreuses initiatives dans ce domaine. Ils disposent de réseaux de cartes pour améliorer la concurrence, ont fait des paiements instantanés une réalité, envisagent de créer des monnaies numériques et ont été les premiers à mettre en place l'Open Banking, une nouvelle façon d'effectuer des paiements en ligne sans avoir besoin de carte. L'Open Banking vous permet d'effectuer un virement bancaire à un détaillant aussi facilement qu'un paiement par carte, mais sans que le détaillant ait à supporter tous les frais associés aux paiements par carte. Avec toutes ces initiatives, l'UE n'est guère à la traîne.

Il y a cependant un problème récurrent : la plupart des consommateurs paient toujours par carte et le coût de l'acceptation des paiements par carte reste élevé pour les détaillants, tant au Royaume-Uni que dans l'UE. La plupart des consommateurs ne s'en rendent pas compte, car les détaillants paient les frais et doivent généralement les répercuter sur tous les consommateurs (et pas seulement sur ceux qui paient effectivement par carte). Cela signifie que les consommateurs ne sont pas incités à choisir des modes de paiement peu coûteux. Après tout, pourquoi payer en espèces (ce qui coûte moins cher à accepter pour un détaillant), alors que vous pouvez gagner des points de récompense gratuits avec une carte de crédit (ce qui coûte plus cher à accepter pour un détaillant) ?

L'UE fait-elle une erreur en essayant de concurrencer Visa et Mastercard avec un champion européen ? Que devrait faire l'UE pour renforcer sa position ?

Oui. L'UE encourage les banques européennes à créer leur propre réseau de cartes à l'échelle européenne, afin de contribuer à réduire les coûts. Cependant, Visa et Mastercard sont des entreprises de taille et de portée mondiales. Je ne pense pas que l'Europe puisse être compétitive en se contentant de reproduire ce que les entreprises mondiales font déjà, mais à plus petite échelle. De toute façon, de nombreuses banques ne sont pas intéressées par la création d'un réseau européen, car elles tirent déjà des revenus des commissions sur les transactions Visa et Mastercard.

L'UE devrait plutôt soutenir l'Open Banking, qui sera moins cher que les paiements par carte à long terme et qui a le potentiel d'être très innovant. Un certain nombre d'entreprises européennes, telles que Klarna et Sofort, l'ont déjà utilisé avec succès, et il existe un réel potentiel de croissance mondiale pour les entreprises européennes, à mesure que d'autres pays adoptent l'Open Banking.

Quelles leçons l'UE, et la France, doivent-elles tirer de la décision d'Amazon ?

La question de savoir si l'Europe a suffisamment de concurrence et d'innovation dans le domaine des paiements va se poursuivre. De nombreux détaillants se plaignent de frais élevés depuis des années. Nous devrions nous demander pourquoi il a fallu qu'un détaillant de la taille d'Amazon fasse la une des journaux : les petits détaillants ont tendance à payer plus pour accepter les cartes que les grands détaillants comme Amazon, et sont donc probablement plus touchés.

Cependant, je ne pense pas que réglementer les prix de Visa et Mastercard pour les faire baisser soit la solution. Si l'UE faisait cela, les entreprises européennes de paiement seraient moins incitées à entrer sur le marché et à créer de nouveaux produits de paiement innovants, qui pourraient devenir des succès mondiaux. Le Royaume-Uni et l'UE doivent au contraire améliorer le fonctionnement de l'Open Banking, par exemple en donnant aux banques les bonnes incitations pour le soutenir.

L'UE doit s'efforcer de garantir une concurrence durable à long terme. Cela devrait faire baisser les prix à long terme et donner aux détaillants et aux consommateurs plus de choix.