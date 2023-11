"Alphonse" de Nicolas Bedos

[Alphonse, qui commence à suppléer son père Jacques, revient chez ce dernier en uniforme de colonel, après un premier rendez-vous peu convaincant avec sa cliente Françoise, qui exigeait une séance d’humiliation.]

Jacques [raccrochant le combiné] : « Voilà comment on passe à côté de 400 balles !

Alphonse [étonné] : Pourtant, j’ai fait le boulot !

Jacques : On est jamais assez odieux avec Françoise ! C’est le cauchemar des féministes ! Qu’est-ce qui t’a pris d’arriver avec un bouquet d’fleurs ? J’t’ai jamais parlé d’un rendez-vous galant ! […] Passque, figure-toi, le colonel en question, il a vraiment existé ! Il a libéré trois villages, et à lui seul, il a abattu une quarantaine de Chleus, donc j’suis pas sûr qu’il ait eu le temps de cueillir des violettes…

Alphonse [penaud] : excuse-moi, j’avais pas compris qu’il fallait que je sois un enc…

Jacques : C’est pas un enc…., c’est un type à l’ancienne ! … Pourquoi tu l’as remerciée ? Non, mais t’es con ou quoi ? T’as déjà vu un colonel débarrasser la table ? T’as donné l’coup d’éponge aussi ?

Alphonse [accablé] : Oui…

Jacques : Si t’as envie d’faire des ménages, tu passes un tablier… mais c’est payé moins cher. [devant la mine déconfite d’Alphonse] Bah oui, mon pt’it vieux, il va falloir t’y faire, passque dans cette génération-là, y a pas qu’des Simone de Beauvoir ! »

Jacques : « Il s’agit de solitude, de détresse, de tendresse… Ces femmes, elles comptent pour moi. »

