Allah aime les enfants et…

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Christian Estrosi, le maire de Nice, a alerté l’inspection académique sur le fait que dans certains établissements scolaires niçois, des jeunes élèves effectuaient des prières musulmanes.

Une atteinte à la laïcité, selon lui. Mais le mot « laïcité » ne veut plus rien dire aujourd’hui. Celui de « séparatisme » serait plus adapté.

Ça se passe dans certaines classes de CM1 et de CM2. Les enfants ont donc entre 11 et 12 ans. Les plus méritants d’entre eux deviendront certainement des imams à la fin de leur scolarité !

Ils peuvent bien sûr prier chez eux ou à la mosquée. Mais s’ils le font à l’école, c’est parce qu’on leur a dit de le faire. Soit leurs parents, soit des « grands-frères », soit des imams. Il s’agit-là donc, purement et simplement, d’un défi.

On se prosterne donc dans les écoles Mais nous ignorons si les enfants emmènent avec eux leur tapis de prière. C’est autrement plus préoccupant que les abayas et les qamis dénoncés par Pap Ndiaye.

Les profs débordés ne peuvent rien faire. Comment, en effet, infliger une punition à des enfants de 11 à 12 ans ? Nous ne voyons qu’une seule solution : ouvrir des écoles coraniques. Là-bas, les petits musulmans pourront se prosterner entre eux. Et tout sera alors pour le meilleur dans le meilleur des mondes !

Ps : Pap Ndiaye s’est enfin réveillé et a diligenté une enquête sur ces « faits inacceptables ».

