Le ciel nous tombe sur la tête

Alerte aux déchets en orbite : vers une catastrophe spatiale inévitable ?

À l’heure où SpaceX déploie des milliers de Starlink tous les trimestres et où OneWeb, Telesat et IRIS² s’apprêtent à suivre, le volume de débris et de retombées stratosphériques croît sans garde-fous. Le traité de l’espace de 1967, pensé pour une ère étatique, ne suffit plus à encadrer ces risques — pollution haute altitude, syndrome de Kessler, retombées au sol. Seule une régulation internationale contraignante, associant États et acteurs privés, pourra imposer la durabilité des satellites, la maîtrise des ré-entrées et garantir la sécurité des populations.