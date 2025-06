Aides

Aides aux entreprises : quand l’Etat actionnaire est le principal bénéficiaire de l’Etat distributeur d’aides publiques

Allègement fiscal ou subvention déguisée ? Derrière les centaines de milliards d’euros d’aides publiques aux entreprises se cache une mécanique bien plus opaque qu’il n’y paraît. Quand l’État finance des entreprises dont il est actionnaire, peut-on encore parler de soutien économique ou s’agit-il d’un recyclage comptable ? Dans cet entretien, l’économiste Alexandre Delaigue démonte les raccourcis trop faciles et interroge la lisibilité d’un système devenu circulaire, où la main gauche de l’État ignore ce que fait la main droite. Au cœur du débat : l’efficacité réelle de ces dispositifs, leur cohérence politique, et la difficulté à définir ce qu’est une « aide » quand l’État reprend ce qu’il donne.