Agression sexuelle d’une fillette à domicile par un mineur isolé, vengeance du père : qui risque quoi devant la justice ?

La police est intervenue quelques minutes après l'altercation entre le père de la victime et le coupable.

Un haut responsable de la sécurité publique affirme sous couvert d'anonymat à Atlantico que le mineur n'aurait pas risqué grand-chose sans l'intervention du père. Il n'y aurait en effet à priori pas eu de grosse enquête et le prévenu aurait écopé d'un suivi psychologique. Par ailleurs, toujours selon cette source, le contentieux des agressions sexuelles est énorme donc la justice est très lente dans ces affaires.

Atlantico : Un mineur isolé a été incarcéré pour des agressions sexuelles sur une fillette de six ans. Le suspect avait été interpellé puis roué de coups par le père de la victime et ses amis venus lui prêter main-forte. Que risque le père de la victime présumée pour ses actions ?

Gérald Pandelon : Permettez-moi, en premier lieu, de me placer sur le terrain de l'éthique et de l'humanisme le plus élémentaire. En effet, à l'instar du drame qui a pu se produire récemment concernant la jeune Lola, cette nouvelle affaire ne peut qu'heurter notre sensibilité, nous choquer également car elle témoigne toujours davantage d'une évolution et banalisation de la violence. Car, n'en déplaisent à ceux qui refusent d'admettre les évidences et qui n'analysent les évolutions sociétales que sous le prisme d'un hypothétique progrès de l'esprit humain, force est d'admettre que nos sociétés, loin d'être dictées par une quelconque amélioration, sont révélatrices d'un échec, lorsque de façon paradoxale les auteurs de faits abominables s'en sortent finalement mieux que ceux qui sont animés d'une légitime envie de s'en venger. Comment, en effet, condamner un père pour avoir souhaité se venger d'un adolescent ayant perpétrés des actes immondes ? Des actes commis par un pervers sur une fillette de six ans ? En d'autres temps et autres lieux, cet homme n'aurait-il pas plutôt obtenu la légion d'honneur pour acte de bravoure et de courage ? Nos sociétés, au nom du patriotisme constitutionnel chef à Habermas, doctrine qui consiste, pour simplifier, à tout soumettre au droit et aux procédures, en sont-elles réduites à être à ce point aseptisées ? La vengeance privée, lorsque les actes relèvent d'une particulière gravité, est-elle à ce point incompréhensible par un juge pénal, au point de poursuivre pour violences volontaires un père ayant voulu sanctionner à Roanne l'auteur du viol d'un enfant ? Certes, m'objectera-t-on, le mineur, isolé, ce qui devient un leitmotiv car la plupart ne le sont pas, a été placé sous mandat de dépôt, donc incarcéré. Mais devait-on poursuivre en pareilles circonstances le père qui dans un excès de rage aura voulu, par une action privée, pallier le manque d'autorité de notre Etat, lequel, en effet, ne nous protège quasiment plus ? La preuve n'en est-elle rapportée par la circonstance que, désormais quotidiennement, surviennent des actes de barbarie dans notre pays ? En second lieu, sur le plan philosophique, n'assiste-t-on pas, de façon plus fondamentale, à une barbarie intérieure ou à un immonde moderne au nom d'un "tout-progressisme" ou d'un "tout-culturel" ? Pourtant, si tout est culturel, plus rien ne l'est. On appauvrit la culture en lui supprimant tout fondement. «Culture» est un mot inventé par Cicéron.Il désigne le travail de l'âme sur elle-même par lequel l'homme conteste la stérilité originelle de la pensée. La culture fait pousser des fruits dans le désert initial car la pensée est oasis. Dans la notion de culture il y a aussi l'idée de culte rendu à soi. Mieux : de soin de soi. Le soin de son âme. Pourtant, à l'heure des décapitations d'enfants, des trépanations de prêtres, du terrorisme aveugle, d'assassinats quotidiens, de viols ou tentatives banalisés car trop fréquents, ce à quoi nous assistons en réalité est l'émergence définitive de l'immonde, c'est dire la déréalisation totale et donc barbare du monde. Etymologiquement c'est «ce qui ne peut pas faire monde», selon l'expression du philosophe Jean-François Mattéi, et extensivement, ce qui ne peut pas faire communauté. L'immonde, ce n'est pas le dégoûtant, c'est la non-forme. La modernité n'a en effet pas tenu ses promesses de construire un monde commun. Elle les a même bafouées. Le développement anarchique du sujet a signé la faillite en définitive de l'universel. A l'universalité, on préfère désormais aujourd'hui la singularité, même si elle est le cache-sexe de la barbarie.

Que risque concrètement le mineur isolé si les accusations d’agression sexuelles sont avérées ?

En France, sur un plan pénal, la loi fait une distinction entre les mineurs de moins de 10 ans, ceux entre 10 et 13 ans, ceux entre 13 et 16 ans et ceux de 16 ans à 18 ans. Pour simplifier, avant 13 ans l'incarcération est quasiment impossible, après 13 ans oui. Avant 10 ans, on peut faire l'objet de mesures éducatives, mais pas de sanctions, et contrairement aussi à ce que l'on peut croire, il n'y a pas d'âge minimum pour que la responsabilité pénale d'un enfant soit engagée, même avant 10 ans. Un enfant peut donc être déclaré responsable pénalement de ses actes quel que soit son âge à partir du moment où les magistrats estiment qu'il est capable de discernement. Avant 7 ans, il est rare (pour ne pas dire jamais) qu'un magistrat poursuive un enfant. C'est ce à quoi nous avions pu assister s'agissant d'enfants de 4 ans accusés au départ de "viol" sur une autre enfant du même âge dans la cour d'une école parisienne. A partir de 10 ans, des sanctions sont possibles mais pas la prison, du moins jusqu'à 13 ans. Entre 10 et 13 ans, l'enfant pourra ainsi faire l'objet d'un avertissement solennel, d'une interdiction pour maximum 1 an de paraître dans certains lieux ou de fréquenter certaines personnes, de confiscation d'objets, de travaux scolaires, de stage obligatoire de formation civique. Le but est donc de faire comprendre à l'enfant la mesure de ses actes par la réparation. C'est à partir de 13 ans que des peines de prison peuvent être prononcées. La seule différence avec les majeurs, réside dans le fait que la peine infligée ne pourra être supérieure à la moitié de la peine prévue pour un adulte, c'est ce que l'on définit comme " l'excuse de minorité ". Cette atténuation automatique de la responsabilité pénale souvent énoncé dans les médias ne signifie pas que les mineurs échappent tous à la détention, cela signifie uniquement qu'ils ne peuvent pas effectuer la même peine qu'un adulte. La peine de prison prévue par le code pénal est divisée par deux pour les mineurs. Par exemple, si un mineur de 14 ans vole un scooter, il risque 1 an et demi de prison et non 3 ans de prison comme cela est prévu dans le code pénal pour un vol. Le mineur pourra donc être condamné au maximum à 18 mois de prison pour ce délit. En l'occurence, s'agissant de l'affaire qui nous occupe puisque le mineur auteur présumé des faits est âgé de 16 ans, et de manière exceptionnelle en fonction des circonstances et de la personnalité de la personne mise en cause, ce qui est le cas dans l'affaire de Roanne, le mineur pourra se voir infligé la même peine qu'un adulte dans le maximum légal de 30 ans (jamais de perpétuité pour les mineurs), raison pour laquelle il a fait l'objet d'un mandat de dépôt. Enfin, la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 a fait passer le délai de prescription des crimes sexuels sur les mineurs de vingt à trente ans, pour conserver une spécificité après la loi du 27 février 2017 qui avait porté le délai de droit commun à vingt ans en matière criminelle.

S’il est évident que toute forme de vendetta est à proscrire, comment comprendre qu’un homme en soit venu à cette extrémité ? Faut-il y voir le résultat de défaillances de la justice ? Cette affaire est-elle révélatrices de failles et de renoncements de l’Etat ?

Je considère que lorsqu'un individu n'a plus aucune confiance en l'Etat censé assurer sa sécurité, qu'il ne lui reconnaît plus ce droit fondamental que de le protéger ainsi que sa famille, il peut effectivement vouloir par un excès de désespoir se faire justice lui-même. Ce réflexe étant d'ailleurs le corollaire de l'absence de réponse efficace de l'Etat-pouvoir désormais appréhendé comme impuissant, défaillant et irresponsable. Omnipotent, en théorie, au regard de ses missions et prérogatives régaliennes, mais, en pratique, désormais perçu comme illégitime à réparer le mal commis par la société, l'autorité n'étant donc plus acceptée car elle n'est en définitive plus crédible. Comment, en effet, pouvoir encore estimer que notre Etat nous protègerait alors que c'est au quotidien que se produisent des actes qui témoignent de son impuissance ? Ce n'est en rien être le dépositaire d'une quelconque pensée faciste, qui n'existe d'ailleurs plus en France, que de réagir normalement à une situation anormale, ce n'est en rien relever d'un quelconque penchant extrémiste que de réagir de façon extrême à un acte précisément extrême ! Le fait que des personnalités politiques comme madame Marine LE PEN ou Monsieur Eric ZEMMOUR puissent de façon véhémente réagir à une situation objectivement catastrophique en matière d'insécurité ne révèle en rien de leur côté d'un quelconque extrémisme mais témoigne, à l'inverse, d'une grande lucidité sur ce type de sujets qui ont été, à l'évidence, dans leur gravité, sous-estimés par la plupart des acteurs politiques les ayant précédés. Ces deux personnalités sont celles qui, en définitive, sont les seules à venir briser le consensus mou autour de non-dits ou d'évidences qu'il ne faudrait plus révéler. A l'inverse, nos irresponsables politiques, aveuglés par leur idéologie qui fonctionne comme un discours-écran entre leur intellect et les faits à observer, préfèrent avoir tort avec leurs propres grilles de lectures que de donner raison à ceux qui inspirent une pensée alternative, pourtant la seule, sur ces sujets, à être en adéquation avec la réalité vécue par des millions de français. Arborant le relativisme en blason et prônant la repentance comme horizon indépassable, la pensée dominante refuse en définitive d'assumer l'identité de sa culture au motif que toute identité constituerait une menace.

Que propose aujourd’hui la justice face à ce genre de situation ? Comment peut-elle indemniser ou non le préjudice, y compris moral, subi si les faits sont avérés ?

Le fait d'indemniser un préjudice moral, ce qui est toujours possible, n'est que la réponse de l'homme faible considéré comme civilisé face au fort qui agit comme un barbare ; en d'autres termes, la réparation pécuniaire ne rendra jamais un enfant sauvagement assassiné à ses parents. Même si, comme le disent les juristes, il sera toujours possible, au regard d'un dommage, de réparer les divers chefs de préjudices subis, pas uniquement d'ailleurs le préjudice moral ; en pareilles circonstances, "faire le deuil", constitue une expression vide de sens. Sa finalité est d'exhorter à l'oubli, à la nécessité d'oublier l'inoubliable, pardonner l'impardonnable. Elle s'adresse, in fine, à des non-humains. Car ce qui constitue précisément la part d'humanité comprise en théorie en chaque homme réside en sa sensibilité, sa souffrance, son incapacité à surmonter l'insurmontable. D'ailleurs, c'est précisément parce que les épreuves sont parfois trop dures que la réponse se traduira par une médicalisation de cette nécessité d'oubli, les psychiatres prescrivant des anti-dépresseurs puissants permettant à l'homme de sortir de lui-même, de s'oublier, dans une position d'extériorité à soi, extatique. A l'épreuve des faits, ce travail de deuil est pourtant une ineptie pour celui qui ne reverra jamais son enfant, l'être aimé ; un non-sens, du sang écoulé au fond sans transfusion de sens, l'absurdité d'un monde, celle de l'incipit de Camus, reposant sur une antinomie structurelle, à savoir la nécessaire souffrance devant s'infliger volontairement (le "travail" de deuil) l'ascendant ou descendant du défunt pour occulter une autre souffrance (la perte définitive d'un être cher). Car, en réalité, dans cette folie ou cette nuit de l'intelligible, les souffrances loin de se soustraire ne font que s'accumuler, elles constituent, elles et elles seules, des condamnations réellement à perpétuité.