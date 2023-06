Agression de Bordeaux : face aux défis de la récidive et des troubles psychiatriques, que faire pour reprendre le contrôle de la situation ?

Sur les 4 millions et demi d'infractions relevées par la police chaque année, seules 77 000 peines de prison ferme sont exécutées.

Atlantico : L’agression de Bordeaux a fait beaucoup réagir. Elle serait le fait d’un multirécidiviste. Qui sont en France les multirécidivistes ?



Pierre-Marie Sève : Malheureusement, le ministère de la Justice est très avare en statistiques, surtout celles qui pourraient nuire à la réputation gouvernementale. En revanche, c'est un fait criminologique connu qu'environ 5% des délinquants commettent environ 50% des délits. Cette loi de Pareto a été maintes fois démontrée, notamment par le criminologue québécois Maurice Cusson lorsqu'il démontrait par exemple, 5% des jeunes délinquants de Montréal dans les années 1960 étaient responsables de la moitié des délits. Mais l'expérience fût renouvelée dans des écoles en France ou parmi les appelés du contingent en Suisse.

Les multirécidivistes ne sont pas des délinquants comme les autres. Toujours selon les travaux de Maurice Cusson, ils ont un profil bien précis. Il les appelle les délinquants suractifs ou polymorphes. Il est intéressant de noter que ceux-ci ont une tendance à ne pas se spécialiser dans un type de crime ou de délit. Un criminel endurci va peut-être tuer ou agresser, mais il ne paiera pas non plus son ticket de métro. C'est ainsi, par exemple, que lorsque la régie du métro de New York a demandé à s'assurer que les fraudeurs soient tous arrêtés, le crime a dramatiquement baissé à l'intérieur du métro. C'est parce que les criminels sont aussi des fraudeurs. En ce sens également, une étude a prouvé que sur 11 catégories différentes de crimes et délits, seuls 12% des accusés d'un tribunal de la jeunesse n'ont commis qu'une seule catégorie de ces infractions.

L'autre aspect sur lequel Maurice Cusson s'attarde, c'est le mode de vie de ces multirécidivistes. Dans son ouvrage "La délinquance : une vie choisie", il décrit comment ces délinquants aiment la vie facile, ils passent le plus clair de leur temps au bar. Lors de ses entretiens avec ces personnes, en prison, Cusson décrit : "d'abord l'horreur de la routine, des tâches fastidieuses, du joug du petit chef, du petit salaire". Il continue : "Quand les délinquants parlent de la vie qu'ils mènent, ils aiment la contraster avec celle que subissent les travailleurs qu'ils écrasent de leur mépris."

Mais cela va beaucoup plus loin. Plusieurs études ont même remarqué un comportement sexuel déviant : ils se "démarquent par une activité sexuelle précoce, un nombre élevé de partenaires (6 ou plus à 18-19 ans parmi les délinquants de Londres dans les 1970s)." Idem pour le lien avec la drogue, l'alcool, la vie la nuit, etc.



Le suspect a, après son arrestation, été hospitalisé en psychiatrie. Quelle est la part de troubles psychiatriques plus ou moins graves chez les gens qui ne respectent pas le système judiciaire ?



Encore une fois, c'est difficile de donner des chiffres tranchés car il n'existe pas de statistiques officielles. Un chiffre circule beaucoup, et il avait été notamment repris par un rapport du Sénat, c'est celui de 25% des détenus qui souffriraient de troubles mentaux. Mais ce chiffre ne compte pas les auteurs d'infractions qui sont donc envoyés en unité médicale. Le chiffre monte probablement donc à un tiers.



Concrètement que faudrait-il faire pour relever la situation ? Comment s’atteler à cette double problématique ?



Il me semble que la loi actuelle a un trou dans sa raquette : aujourd'hui, si vous êtes reconnu irresponsable pénalement, vous ne savez pas combien de temps vous irez en unité médicale spécialisée. En gros, vous serez libéré quand des psychiatres estimeront que vous n'êtes plus dangereux, cela peut être dans 40 ans, mais cela peut surtout être demain matin. Cette incertitude devrait être résorbée, avec, je pense, un minimum d'enfermement proportionné à l'infraction. C'est juridiquement difficile à organiser, mais c'est dans l'intérêt clair du public...



Faudrait-il revoir la politique pénale française pour l’adapter à ces enjeux ?

A l'évidence, oui. La politique pénale actuelle est toute entière orientée vers la réinsertion et surtout l'évitement de la prison. Sur les 4 millions et demi d'infractions relevées par la police chaque année, seules 77 000 peines de prison ferme sont exécutées, c'est bien trop peu !

C'est une véritable révolution pénale qu'il faut lancer, avec probablement une refonte du code pénal, pour y inclure des peines planchers et une claire limitation des réductions de peines. Le tout devra bien entendu être soutenu par un vaste programme de construction de places de prison. Tout cela pour dire que nous ne sommes pas rendus !