Santé publique

Addictions : coke en stock, les Français face au ravage de la polytoxicomanie

Alors que les chiffres officiels semblent indiquer une stabilisation, voire une baisse, de certaines consommations comme le tabac, l’alcool ou le cannabis, la réalité de terrain raconte une tout autre histoire : celle d’un glissement silencieux vers la polytoxicomanie. En toile de fond, une explosion inquiétante de la consommation de cocaïne, devenue plus accessible, plus banalisée, et souvent consommée en cocktail avec d’autres substances.