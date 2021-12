Twitter est assigné en justice par 4 ONG qui lui reprochent de ne pas en faire assez pour la modération des contenus haineux.

Atlantico : Twitter est assigné en justice par 4 ONG qui lui reprochent de ne pas en faire assez pour la modération des contenus haineux. Dans l’état actuel des choses, Twitter a-t-il les moyens de mettre en place des mesures pour modérer ces contenus ? Surtout, est-ce vraiment dans son intérêt ?

Bernard Benhamou : Twitter n’est pas le mastodonte qu’est Facebook ou Youtube. Twitter fait même figure de nain à côté de ces deux géants du numérique. Plus les contenus relayés sont clivants et polarisants, plus ils sont commentés, likés et retweetés. Ces contenus génèrent une masse de revenus très importante pour le réseau social. Twitter peut donc très vite argumenter que mettre en place des mesures de modération plus poussées modifierait fortement son système économique.

Je pense que la problématique de la modération des contenus par des examinateurs humains est une toute petite partie du problème qui se pose à Twitter et à l’ensemble des réseaux sociaux. Le véritable point sur lequel cette plateforme devrait être modifiée est l’organisation et l’architecture des systèmes mis en place pour limiter les risques. Il faudrait notamment davantage de locuteurs de différentes langues, ce qui demande un investissement important. Ce que l’on n'examine pas, c’est la manière dont les messages haineux qui devraient rester confinés sont traités par l'amplification algorithmique de Twitter.

Le véritable problème est que Twitter a tout intérêt à rester opaque sur ses pratiques de modération. Surexposer des contenus extrêmes est un véritable moyen d’engranger des revenus publicitaires. Tant qu’on ne revient pas sur ce modèle économique, nommé micro targeting, le problème se posera toujours. Ce système est d’ailleurs purement incompatible avec le fonctionnement légal de Twitter sur le long terme. On commence à peine à prendre conscience de cet enjeu, qui est fondamental. En conclusion, on peut dire que l’intérêt général est contraire à celui des plateformes comme Twitter.

Quel est l’enjeu de ce procès ? Cette procédure est-elle vraiment fondée et ne présente-t-elle pas des effets pervers ?

Cette procédure est longue. Il y a quelques années, des ONG comme SOS Racisme avaient eu l’occasion de faire savoir à quel point la procédure de retrait des contenus était fastidieuse. Le but pour ces associations est donc de faire savoir à quel point le refus de Twitter d’investir davantage dans la modération des contenus n’est pas un problème technique mais une pure volonté.

Ce que l’on peut remarquer, c'est que malgré toutes les déclarations de bonne volonté de ces plateformes, elles ont toujours privilégié leur intérêt à court terme, ce qui est normal. Le reproche d’insuffisance voire de mauvaise volonté vis-à-vis de ces plateformes est donc fondé. En revanche, il faudra réaliser de nombreuses études pour tenter de trouver une solution adaptée.

Pourquoi n’a t-on pas voulu modifier le statut des plateformes comme Twitter de façon à les rendre responsables des contenus qu’elles hébergent ? Tout simplement parce qu’on craignait une forme d’auto-censure absolue, qu’un contenu trop politisé soit retiré. C’est ce qui se produit en Chine, par exemple avec le scandale de la tenniswoman Peng Shuai. Cette volonté de censure est une stratégie claire du Parti Communiste chinois. Il faut se demander si on ne risquerait pas d’arriver au même résultat si les plateformes étaient trop régulées. Il y a donc des risques de vider de leur sens le principe même des réseaux sociaux, qui est la libre circulation de l’information. Il faut alors trouver le bon équilibre entre modération des contenus haineux et non atteinte à la liberté d’expression. Le but n’est pas de faire de l’Internet occidental un Internet chinois avec un crédit social ou chaque personne est notée en permanence.

Dans quelle mesure l’opacité de Twitter sur sa modération et ses algorithmes est problématique ?

Twitter a un impact visible sur l’opinion publique. L’opacité est pour le réseau social une sorte de garantie pour conserver leur modèle économique et le secret est leur meilleure arme. Cette opacité induit des risques de manipulation démocratique. On a bien vu aux États-Unis que ce sont les réseaux sociaux qui ont permis à des groupes comme Qanon de se mobiliser pour mener des actions comme celles du 6 janvier 2021, à savoir l’invasion du Capitole. On est face à des menaces démocratiques majeures puisque cette action était une tentative de coup d’État. Les gouvernements peuvent-ils regarder ces actions de façon sereine ? Certainement pas. Il est donc évident qu’il faudra éviter à l’avenir que ce genre de mouvements ne se reproduisent. Même aux États-Unis, où la volonté de modération a toujours été assez modérée, on voit que les hommes politiques de manière générale et les Démocrates en ce moment réalisent qu’il y a un enjeu démocratique majeur, sans parler du phénomène d’ingérence des puissances étrangères.

Comment pousser Twitter à plus de transparence sans porter atteinte à la liberté d’expression ?

C’est toute la difficulté. Les quatre textes fondamentaux élaborés par l’Union Européenne, le DSA, le DMA, le DGA et l’AIA devront se saisir de cet enjeu. Par définition, il faudra essayer de mettre en œuvre ces textes de manière à ce qu’ils ne stérilisent pas Internet. Le but n’est pas qu’Internet devienne un jardin pour enfants. Une démocratie se doit d’avoir des débats, même s’ils peuvent parfois paraître rudes.

D’un autre côté, les réseaux sociaux ne doivent pas favoriser les mouvements les plus extrêmes, les plus radicaux et les plus anti-démocratiques. Toute la problématique est de limiter les risques sans rentrer dans une forme de censure absolue, ce qui serait contre-productif.

