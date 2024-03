Abus d’indignation : une étude américaine met en lumière la dégradation substantielle du bien-être que X / Twitter cause chez ses utilisateurs

Michel Stora : Elon Musk n'a pas pris conscience que la liberté n'existe que parce qu'il y a un cadre et aussi une modération. Sinon ce n'est plus de la liberté d'expression, c'est de l'expression libre qui flirte avec la folie. Et la réalité, c'est qu'il y a d'autres personnes qui existent. Certains réseaux sociaux, comme Facebook, créent des bulles algorithmiques, où on va vous présenter des gens qui pensent la même chose que vous, qui évitent justement la confrontation. Elon Musk, lui, participe à véhiculer un certain message. Bien souvent, ce sont des messages qui véhiculent de la haine, des messages de violence et des messages de conflictualité sans aucune capacité de dialogue. Il y a vraiment un problème, sur X, à prendre en compte la parole de l'autre. Et d'une certaine manière, on est dans un espace où, finalement, ce qui est important, c'est la conflictualité. De plus, les algorithmes propres à Twitter ont une tendance à faire remonter en premier tout post ou toute discussion qui engendre une forme de violence verbale, voire de violence visuelle. Pourquoi ? Parce que malheureusement, les êtres humains sont plus sensibles à ce type de choses. Inévitablement, cela ne peut qu'engendrer qu'une forme de polarisation, un manque de nuances, lié au manque de modération. Sur X, on envisage souvent la vie simplement en termes de "bien" ou de "mal", alors que l'intelligence ou le sens critique nous montrent à quel point n'importe quelle information n'est jamais entièrement bonne ou mauvaise. En appuyant sur la polarisation du débat, V va engendrer des rancœurs, des frustrations, toutes sortes de sentiments qui finalement poussent à de la haine, voire même, pour certains, à un fort sentiment d'anxiété.

Mais alors quelle est la différence qu'il y a à ce niveau-là entre Twitter et X ?

Sur Twitter, même si on sait parfaitement qu'il y avait déjà des zones très sombres en termes de modération, il y avait un réel effort pour éviter de laisser traîner des messages dont la seule vocation était de créer de la haine en ligne. Il y a toujours eu sur Twitter une forte présence d'informations anxiogènes, dans le but de pousser les gens a rester le plus longtemps possible. Malgré tout, il y avait quand même une forme d'éthique, au moins imposée par les gouvernements, par l'Union européenne et finalement, toutes les instances de régulation, en disant qu'il fallait absolument pouvoir modérer, voire donc censurer, mais dans un sens qui permet d'entamer un dialogue sans le fermer. Elon Musk a fait le choix de ne plus mettre en place ces garde-fous qui permettaient de ne pas être confrontés à des propos haineux. Un enfant qui grandit dans une famille où il y a de la violence verbale, risque d'être traumatisé à bien des égards. C'est à peu près la même chose pour n'importe quel être humain. Quand vous êtes confronté sans cesse à un réseau social qui ne montre que des propos haineux, que des images ultra-violentes, vous serez forcément évidemment atteint psychologiquement.

Il y a quand même des bienfaits dans la façon de faire de Twitter et maintenant X, quand on le compare par exemple aux algorithmes de méta qui vous enferment dans des bulles de filtres ?

D'une certaine manière, je pense que la confrontation à un avis différent, à l'étranger, est une chose très saine. Dans mon dernier livre, « Les réseaux asociaux », je dénonce très clairement ces bulles algorithmiques qui ont tendance à cliver. Mais Elon Musk n'est pas du tout impartial. Il ne prône pas le dialogue puisqu'on sait parfaitement qu'il a lui-même fermé des comptes de personnes qui le critiquaient ouvertement. Ça signifie qu'au fond, ce n'est pas de la vraie liberté d'expression mais une pseudo-liberté d'expression. Musk n'est pas du tout un défenseur de la démocratie, il favorise certains algorithmes qui mettent en avant des propos suprémacistes, des propos racistes... C'est le problème avec les algorithmes.