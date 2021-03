50 000 tremblements de terre en 3 semaines : mais que se passe-t-il en Islande ?

Anne Fornier est humaniste, géographe et volcanologue, engagée sur les problématiques de résilience en terres volcaniques.

Fondatrice de La Fondation Volcano Active, une fondation internationale à but non lucratif dont l'objectif principal est de soutenir la recherche scientifique, le développement et la diffusion des résultats sur l'activité des volcans et leurs risques à l'échelle mondiale, l'atténuation des risques volcaniques et le soutien à l'accroissement de leurs connaissances par le biais de projets sociaux.

Membre fondateur de la coopérative The End, dont l'objectif est la diffusion et la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies dans les PME et les organismes officiels.

Maîtrise de recherche en géographie physique et analyse des risques volcaniques sous la Direction de Gérard Mottet, Directeur du Laboratoire de Géographie Physique Université Jean-Moulin Lyon III et sous la direction du climatologue Marcel Leroux, directeur du Laboratoire de Climatologie, Risques et Environnement, Théorie sur la dynamique du temps et du climat, AMP, Université Jean-Moulin Lyon III.